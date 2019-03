Spazio | tutto pronto per il lancio di «Prisma» | il satellite italiano chiavi in mano

Spazio - l’astronauta Samantha Cristoforetti : “La Crew Dragon è una novità importante - soprattutto per gli Stati Uniti” : “Viaggeremo più comodi e lavoreremo meglio“: lo ha dichiarato l’astronauta Samantha Cristoforetti in un’intervista a Repubblica, in riferimento al viaggio della Crew Dragon SpaceX, che ha concluso con successo il suo primo volo di prova rientrando sulla Terra dopo avere attraccato autonomamente alla Stazione Spaziale Internazionale. “La Crew Dragon è una novità importante, soprattutto dal punto di vista degli Stati ...