Sotto inchiesta Uefa il gesto di Ronaldo | il cyborg che per la prima volta perse le

Dati ceduti senza consenso : Facebook è di nuovo Sotto inchiesta : Mark Zuckerberg (Zach Gibson/Getty Images) Facebook è nuovamente nel mirino dei procuratori federali a seguito di un’indagine penale negli Stati Uniti per accordi sulla cessione dei Dati degli utenti ad alcune tra le maggiori società tecnologiche. Non ci sono solo problemi tecnici a Menlo Park. Il New York Times ha rivelato che due grandi produttori di smartphone avrebbero avuto accesso alle informazioni personali di centinaia di milioni di ...

Guaidò Sotto inchiesta per blackout : 21.35 Caracas mette sotto inchiesta il leader dell'opposizione Guaidò, accusandolo di essere coinvolto nel blackout che ha messo in ginocchio il Venezuela, paralizzato da 6 giorni. Immediata reazione Usa che ancora una volta mettono in guardia Caracas dall' arresto di Guaidò, riconosciuto da Washington e altri Paesi presidente ad interim: "Se Guadò dovesse essere arrestato e incarcerato dal regime di Maduro gli Usa e altri 53 Paesi ...

MotoGp – Ducati Sotto inchiesta - a rischio la vittoria di Dovizioso in Qatar : clamorosa protesta della Honda : Il team giapponese ha presentato una richiesta ufficiale alla IRTA per una presunta irregolarità della Ducati Rischia di cambiare l’esito del Gp del Qatar, la vittoria di Andrea Dovizioso infatti è sotto investigazione da parte della IRTA. A presentare una protesta ufficiale è stata la Honda, puntando il dito nei confronti di un’appendice aerodinamica montata dal team di Borgo Panigale sulle DesmosediciGP di Dovizioso e ...

Voto di scambio - un consigliere finisce Sotto inchiesta nel Vesuviano : Favoreggiamento e rivelazione di segreto. Un altro consigliere comunale finisce nello scandalo sul presunto Voto di scambio a Torre del Greco. Stavolta tocca al poliziotto Ciro Piccirillo, per la ...

Genitori Renzi - procura ligure chiede atti a Firenze : altre società Sotto inchiesta : Potrebbe complicarsi la posizione dei Genitori di Matteo Renzi, finiti agli arresti domiciliari per ordine dei magistrati fiorentini. La procura di Genova, nelle ultime ore, ha chiesto alla procura di ...

Lazio Marusic Sotto inchiesta dalla UEFA per razzismo : Lazio Marusic – Tegola in casa Lazio. Adam Marusic è stato messo sotto inchiesta disciplinare dall’UEFA dopo la partita di Europa League contro il Siviglia, che ha decretato l’uscita della squadra di Inzaghi dalla competizione. -> Leggi anche: Pagelle Siviglia-Lazio 2-0 Europa League, highlights e tabellino del match Lazio Marusic indagato per razzismo Come riporta il comunicato ufficiale […] L'articolo Lazio Marusic ...

Lazio e Marusic Sotto inchiesta : il club biancoceleste nel mirino Uefa : La Lazio è concentrata sull’ultima parte della stagione, l’obiettivo è quello di concludere la stagione con la qualificazione in Champions League. Nel frattempo il club biancoceleste è finito nel mirino della Uefa, la Lazio sotto inchiesta: “sono stati aperti dei procedimenti disciplinari dopo la partita del 20 febbraio tra Siviglia e Lazio (finita 2-0). Secondo l’articolo 14 del regolamento disciplinare la Lazio ...

Formula 1 - Sotto inchiesta il logo Mission Winnow sulla Ferrari : Nel 2005 è arrivata una legge dell'UE a proibire la pubblicità di prodotti legati al fumo, stessa politica restrittiva fu adottata contemporaneamente anche negli altri continenti. Il 2006 fu l'ultima ...

Caso Diciotti - domani il voto online della base M5s per processare Salvini. Sotto inchiesta anche Conte - Di Maio e Toninelli : Voteremo sì, se il responso delle consultazioni online andasse in questo senso' avverte il Sottosegretario Di Stefano. Martedì il voto della giunta per le autorizzazioni. La procura di Catania apre un ...

Francia - nunzio apostolico Sotto inchiesta per molestie sessuali : “Ha palpeggiato un funzionario del Comune” : La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per “aggressioni sessuali” nei confronti del nunzio apostolico in Francia, monsignor Luigi Ventura. Lo scrive il quotidiano Le Monde, precisando che la vittima è un giovane funzionario del municipio della capitale. Secondo la sua denuncia, durante una cerimonia ufficiale all’Hotel de Ville del 17 gennaio scorso, il nunzio 74enne lo ha più volte palpeggiato facendo la “mano ...

Palermo - chiusa l'inchiesta su nave Diciotti : Sotto accusa quattro scafisti : La procura del capoluogo indaga sui trafficanti di migranti cui contesta l'associazione per delinquere. Rischiano il processo tre egiziani e un bengalese. Il filone d'inchiesta su Salvini fu trasferito a Catania

Morandi - blitz silenzioso di Autostrade. Trasferiti tutti i manager Sotto inchiesta : I nuovi incarichi nell’ultimo mese. E spunta il testo dell’accordo con le vittime: «Mai più alcuna pretesa»