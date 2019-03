Sorteggio Europa League 2019 | quarti di finale | data | programma | orario | tv e streaming

Sorteggio Europa League 2019 : programma - orari - tv e streaming : Domani (venerdì 15 marzo) alle ore 13.00 si svolgerà il Sorteggio dei quarti di finale dell’Europa League 2019. Dall’urna di Nyon scopriremo gli accoppiamenti tra le otto formazioni ancora in corsa nel secondo torneo continentale e anche il possibile cammino di ciascuna verso il trofeo. Infatti, come per la Champions League, verrà stilato anche il tabellone fino alla finale, che si giocherà a Baku mercoledì 29 maggio. Il regolamento del ...

Europa League - Sorteggio ottavi : Inter e Napoli contro Eintracht e Salisburgo : L’urna di Nyon ha stabilito gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Europa League. Apparentemente non è andata così male alle italiane, infatti Inter e Napoli hanno evitato gli spauracchi inglesi (Chelsea e Arsenal) e il Siviglia. Tuttavia, l’Eintracht Francoforte e il Salisburgo, rispettivamente per Inter e Napoli, rappresentano degli ostacoli da non sottovalutare se l'obiettivo delle formazioni italiane è quello di voler arrivare alla ...

Europa League - Sorteggio ottavi : l’Inter pesca l’Eintracht - Napoli contro Salisburgo : L’urna di Nyon parla tedesco per le squadre italiane. Nei sorteggi degli ottavi di finale di Europa League l’Inter trova l’Eintracht Francoforte, mentre al Napoli toccano gli austriaci del Salisburgo. Luciano Spalletti e Carlo Ancelotti evitano i pericoli Chelsea, Arsenal e Siviglia, ma non pescano neanche tra le più sfavorite come Krasnodar, Slavia Praga, Dinamo Zagabria e Rennes. L’Eintracht ha eliminato lo Shakhtar ...

Sorteggio Europa League 2019 - ottavi : Napoli fortunato - l’Inter pesca il Francoforte : Si è appena svolto a Nyon (Svizzera) il Sorteggio degli ottavi di finale di Europa League 2019. Urna benevola per il Napoli, che ha pescato gli austriaci del Salisburgo. Poteva andare meglio all’Inter, opposta ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte: un’avversaria comunque alla portata dei neroazzurri. L’andata degli ottavi si svolgerà giovedì 7 marzo, il ritorno il 14 dello stesso mese. IL Sorteggio DEGLI ottavi DI FINALE ...

