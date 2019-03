Sorteggio Champions domani | i rischi sono Barcellona e Manchester City

Sorteggio Champions League : facile e difficile - queste le due possibilità! : SORTEGGI Champions League- Tutto pronto per il Sorteggio Champions League valido per gli accoppiamenti per i quarti di finale della massima competizione europea. Domani, alle 12, la Juventus conoscerà il suo avversario per poi preparare al meglio il primo round della doppia sfida. Inutile fare gli ipocriti lasciandosi andare a commenti del tipo: “Una vale […] More

Sorteggio Champions League - le possibili avversarie della Juventus e le stellette di difficoltà. Da evitare Barcellona e Manchester City - sogni Porto e Ajax : La Juventus si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2019 e ora aspetta di conoscere quale sarà l’avversario che dovrà affrontare nel secondo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I bianconeri sono riusciti a entrare tra le otto grandi d’Europa grazie alla remuntada da sogno confezionata contro l’Atletico Madrid, la roboante vittoria per 3-0 maturata all’Allianz Stadium ...

