Sindaco de L’Aquila si è dimesso | “Governo vago | mancano 10 milioni”

(Di giovedì 14 marzo 2019) Dopo 48 ore di tensione in seno alla sua maggioranza di centrodestra ufficialmente in crisi e dopo il mancato sblocco del trasferimento statale, circa 10 milioni di euro, al Comune dell'Aquila per le minore entrate a causa del terremoto del 6 aprile 2009, seguito all'incontro di ieri con il sottosegretario con delega alla ricostruzione, il pentastellato Vito Crimi, ildel'Aquila, Pierluigi Biondi, amico del leader nazionale, Giorgia Meloni, ha presentato le dimissioni. In una lunga conferenza stampa l'esponente di Fratelli d'Italia, assediato dal suo stesso partito e degli alleati, in testa la Lega, che gli chiedevano da tempo un rimpasto di Giunta in quanto l'esecutivo da dicembre ha perso cinque assessori, ha sbattuto la porta al termine di un lungo intervento nel quale ha tracciato un bilancio molto positivo della sua gestione di poco piu' di venti mesi.Pur determinato ...

