Silvia Romano | che fine ha fatto la volontaria? Troppe le domande senza risposta

Silvia Romano - una mozione nei comuni italiani : "Non cali il silenzio" : Una mozione da presentare in quanti più comuni possibile, per tenere vive l'attenzione e la speranza sulla vicenda della...

Buon otto marzo a Silvia Romano - rapita in Kenya da cento giorni e 'dimenticata' : Silvia Romano è stata sequestrata più di cento giorni fa in un piccolo villaggio del Kenya, Chakama, a soli 80 km dalla Malindi di Briatore & company. Qui la ragazza svolgeva un'attività di volontariato con la ong Africa Milele. Silvia si occupava in particolare dei bambini del villaggio e non aveva paura, perché voleva vivere nel mondo libera, seppur donna, seppur giovane. Più di cento giorni sono passati e le ultime notizie ufficiali ...

Silvia Romano - sono passati 100 giorni dal suo rapimento in Kenya ma non si hanno sue notizie. Farnesina : “Stretto riserbo” : sono passati più di cento giorni da quando Silvia Romano è stata sequestrata nel villaggio di Chakama, in Kenya. Cento giorni durante i quali si sono susseguite dichiarazioni ottimistiche da parte delle autorità locali impegnate nelle ricerche, annunci, smentite e, infine, il silenzio. È più di un mese, ormai, che della 23enne impegnata con la ong Africa Milele in un progetto di sostegno all’infanzia non si hanno più notizie, dopo i continui ...

Silvia Romano è sparita da 100 giorni : il ruolo dei clan - la polizia e la strategia del silenzio : Roma - Cento giorni dal sequestro. Il 20 novembre 2018 Silvia Romano è stata rapita in Kenya nel villaggio di Chakama, a 80 chilometri da Malindi. giorni in cui si sono alternate speranze, delusioni, ...

Tre domande senza risposta dopo 100 giorni dal rapimento di Silvia Romano : Cento giorni dal sequestro. Il 20 novembre 2018 Silvia Romano è stata rapita in Kenya nel villaggio di Chakama, a 80 chilometri da Malindi. giorni in cui si sono alternate speranze, delusioni, silenzi e proclami che celavano una qualche certezza. Sembrava configurarsi come un rapimento lampo per la natura della banda composta da criminali comuni, almeno così la pensavano le autorità di polizia del Kenya. E invece si sta rivelando qualcosa di ...

Perché non si parla più di Silvia Romano - rapita in Kenya tre mesi fa : Certo il clima non aiuta. Per carità, accade da anni: come dimenticare lo sciacallaggio social-mediatico su Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, rapite ad Aleppo nel 2014 e liberate alla fine del gennaio del 2015? Ma gli ultimi mesi, se possibile, hanno peggiorato la situazione. Cooperare, aiutare, lavorare (giustamente retribuiti) nel terzo settore, nel volontariato, nelle onlus e nelle ong, che sia a bordo di un’imbarcazione nel Mediterraneo o in ...

Silvia Romano - tre mesi dal sequestro e nessuna certezza : è calato il silenzio : La volontaria milanese non è l'unica cittadina italiana privata della libertà in Africa. Il missionario Luigi Maccalli è...

Ma in mezzo a tutta questa propaganda - il governo si ricorda di Silvia Romano? : Dalle parti della Farnesina il silenzio lo chiamano "riserbo". Anzi, ci dicono che è il "riserbo" che serve per portare avanti le trattative. Ma non si sa di nessuna trattativa. E nel Paese in cui si chiedeva "riserbo" per Giulio Regeni (a proposito, un abbraccio ai genitori di Giulio) una domanda viene spontanea, dritta dal cuore: ma in mezzo a tutta questa propaganda, Silvia Romano?Continua a leggere

Sequestro Silvia Romano - il capo della polizia : “È ancora in Kenya - ma la gente non ci aiuta” : Proseguono in Kenya le ricerche di Silvia Romano, la cooperante italiana presa in ostaggio lo scorso 20 novembre vicino Malindi. Ieri, dopo settimane di silenzio, il Comandante della polizia locale ha assicurato che la giovane si troverebbe ancora sul territorio keniano, respingendo le ipotesi secondo cui la banda dei rapitori sia riuscita a varcare i confini e raggiungere la vicina Somalia. Le autorità sono ottimiste sulla possibilità di ...

Silvia Romano - la polizia keniota : "Non è in Somalia". Appello ai cittadini : aiutateci a ritrovarla : La cooperante italiana Silvia Romano, rapita vicino a Malindi lo scorso 20 novembre, non è stata portata in Somalia ma si trova all'interno del Kenya. È quanto ha detto il comandante della polizia regionale della Provincia costiera del Kenya, Marcus Ochola, citato dalla testata kenyana Daily Nation

Silvia Romano - l'appello del leader politico Aden Duale : 'Aiutate in ricerche' : Ancora nessuna notizia di Silvia Costanza Romano (23 anni al momento del rapimento) la cooperante italiana attiva in Kenya. La ragazza è stata portata via lo scorso 20 Novembre, prelevata dal villaggio di Chakama, sito nel Sud est dello Stato africano. Nelle ultime ore, Aden Duale, leader della maggioranza nel Parlamento del Kenya, ha lanciato un appello ai residenti di Tana River, pregandoli di dare il loro contributo nelle ricerche della ...

Silvia Romano - il terrificante dubbio del Corriere sul rapimento : "Se stanno trattando..." : Il 20 gennaio Silvia Romano sarà stata rapita da due mesi. Si parla della cooperante milanese scomparsa in Kenya: gli inquirenti chiedono di mantenere il massimo riserbo sul caso. Il silenzio, sottolinea il Corriere della Sera, è una strategia. Silenzio invocato dalle autorità italiana e che però, i

Silvia Romano a 2 mesi dal sequestro : silenzi e misteri dall'Italia al Kenya : Le adesioni si stavano accumulando, dalle «madamine» torinesi del Sì-Tav a personalità della scienza, della cultura, dello spettacolo. Poi, lo stop: la famiglia di Silvia, cortese, preferisce il ...