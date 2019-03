Si schianta contro una pianta | muore il fratello del presidente del Real Forte

Furgone si schianta contro il casello - ferito il conducente : Il Furgone non è riuscito a imboccare la corsia di accesso al casello e si è schiantato contro la barriera. E' successo alla barriera di Firenze Ovest , sulla A11 Firenze-Mare. Sul posto sono ...

Defrel fugge al controllo della polizia e si schianta in Mercedes : il calciatore era ubriaco : fugge alla polizia e si schianta con la sua auto . Gregoire Defrel , attaccante della Sampdoria, si è dato alla fuga per le strade di Genova per cercare di sfuggire a un controllo della polizia ma si ...

Aereo si schianta - strage in Etiopia : l’allarme del pilota alla torre di controllo poi il dramma : Una tragedia internazionale sui cieli africani. Il Boeing 737 della Ethiopian Airlines partito ieri mattina da Addis Abeba per Nairobi si è schiantato sei minuti dopo il decollo, uccidendo tutte le 157 persone che erano a bordo (149 passeggeri ed 8 membri dell’equipaggio). La speranza dei soccorritori è svanita quasi subito: tra i rottami precipita...

Venezia - barchino si schianta contro palancola : un morto nella Laguna : Venezia, barchino si schianta contro palancola: un morto nella Laguna L'incidente si è verificato nella zona di San Marco in Boccalama, isola sommersa situata nella parte centro-meridionale della Laguna. L’uomo avrebbe urtato con la sua imbarcazione la delimitazione di un'area archeologica Parole chiave: ...

Venezia - barchino si schianta contro briccola : un morto nella Laguna : Venezia, barchino si schianta contro briccola: un morto nella Laguna L'incidente si è verificato nella zona di San Marco in Boccalama, isola sommersa situata nella parte centro-meridionale della Laguna. L’uomo ha colpito con la sua imbarcazione uno dei pali che segnano i canali Parole chiave: ...

Maria Elena Boschi - lo sfogo contro il Pd di Nicola Zingaretti : perché ci andiamo a schiantare : L'elezione di Nicola Zingaretti alla segreteria del Partito democratico segna una rottura col passato renziano dei dem ben più profondo di quanto si immagini. L'arrivo di Zingaretti ha fatto esultare quei, tanti, grillini che ancora sperano un giorno di allearsi con gli ex nemici del Pd, purché sian

Si schianta con una Ferrari rubata a tutta velocità contro un albero : 39enne morto sul colpo : Un uomo di 39 anni è morto sul colpo dopo aver perso il controllo della sua Ferrari, procedendo a velocità sostenuta e andando a schiantarsi contro un albero. La macchina, dal valore di 200mila dollari, è risultata poi rubata da un concessionario locale. Non ha riportato ferite la donna che viaggiava sul lato del passeggero.Continua a leggere

