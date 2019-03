Sì del Parlamento europeo a chiedere il rinvio della Brexit

Brexit rinviata oltre il termine del 29 marzo : sì (a larga maggioranza) del Parlamento : Il presidente americano contro la premier britannica: «sorpreso da come siano andati male i negoziati». La Camera dei Comuni, dopo aver bocciato l’accordo con Bruxelles e il «no deal» si prepara a chiedere più tempo

Tajani elogia Mussolini : 'Ha fatto cose positive'. Bufera sul presidente del Parlamento europeo : Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani nella Bufera per il suo elogio a Benito Mussolini. La dichiarazione incriminata durante l'intervista di Giuseppe Cruciani a 'La Zanzara' su Radio 24:...

Alessio Casimirri - il Parlamento europeo dice sì all'estradizione del terrorista. "Vittoria di Matteo Salvini" : Dopo Cesare Battisti, la Lega vuole ottenere l'estradizione dal Nicaragua del brigatista rosso Alessio Casimirri. Il Parlamento europeo oggi 14 marzo da detto sì con l'approvazione di un emendamento del Carroccio: "E' una grande e storica vittoria della Lega e del nostro leader e ministro dell'Inter

Passa l'emendamento della Lega a Strasburgo : il Parlamento Ue chiede al Nicaragua l'estradizione di Casimirri : Il Parlamento Europeo "chiede l'immediata estradizione in Italia di Alessio Casimirri, che oggi vive a Managua protetto dal governo nicaraguense, condannato in Italia in via definitiva a sei ergastoli per il sequestro di Aldo Moro, ex presidente della Dc nonché presidente del Consiglio dei Ministri e del Consiglio Europeo, e per l'assassinio degli agenti della scorta, fatto accaduto il 16 marzo 1978 a Roma". E' l'emendamento ad una ...

Antonio Tajani : “Mussolini ha fatto anche cose positive”. Bufera sul presidente dell’Europarlamento : Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, finisce al centro delle polemiche per le parole pronunciate a Radio 24 su Benito Mussolini: "Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s’è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive". Protestano i Socialisti europei.Continua a leggere

Brexit - bocciato il divorzio dall'Ue senza accordo. Theresa May non ha più il controllo del Parlamento : È caos nel Parlamento a Westminster sulla Brexit. La Camera dei Comuni ha bocciato il "no deal" che prevedeva l'uscita del Regno Unito senza accordo. La premier Theresa May è ora isolata. Il voto era sostanzialmente un bis di quello sull'emendamento bipartisan che ha respinto l'uscita del Regno Unit

Ue - Parlamento chiede di sospendere i negoziati di adesione della Turchia : “Scarsi risultati su diritti umani” : La Plenaria del Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio e alla Commissione europea di sospendere i negoziati di adesione della Turchia. In una risoluzione approvata con 370 sì, 109 contrari e 143 astenuti, l’Eurocamera ha espresso “seria preoccupazione per gli scarsi risultati di Ankara nella difesa dei diritti umani, lo stato di diritto, la libertà dei media e la lotta alla corruzione, ma anche per il concentramento di poteri ...