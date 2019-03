ilgiornale

(Di giovedì 14 marzo 2019) La battaglia di Matteo Salvini contro i latitanti italiani rifugiati all'estero segna una nuova - importante - vittoria. Il Parlamento Ue ha infatti approvato una mozione per "l'immediatain Italia di Alessio", il brigatista condannati in via definitiva a sei ergastoli per il sequestro di Aldo Moro, uno degli episodi cruciali degli Anni di Piombo e dell'intera storia repubblicana. Il terrorista oggi vive a Managua protetto dal governo nicaraguense. Il 16 marzo 1978 fu tra gli uomini che sequestarono a Roma l'ex presidente Dc, presidente del Consiglio italiano e del Consiglio europeo e uccisero gli agenti della scorta. È l'ultimodi via Fani: nel 1989 è stato condannato in contumacia. Già nel servizio d'ordine di Autonomia Operaia, gestiva un'armeria a Roma insieme alla moglie e presto assunse un ruolo di rilievo nella colonna romana del 'partito armato' ...

stupronato : RT @ilgiornale: 'Sì all'estradizione di #Casimirri' L'ex Br latitante in Nicaragua - MariaCabadas : RT @ilgiornale: 'Sì all'estradizione di #Casimirri' L'ex Br latitante in Nicaragua - ilgiornale : 'Sì all'estradizione di #Casimirri' L'ex Br latitante in Nicaragua -