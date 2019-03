Serie B | Pescara-Cosenza | avanti i biancoazzurri | riscatto a 2 | 10

calcioweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019) Sfida delicata nell’anticipo della 28ª giornata diB: allo Stadio Adriatico si affrontano il(quinto a 44 punti), reduce dal brutto ko (4-1) contro il Cittadella nell’ultimo turno, e il, che ha collezionato due sconfitte in, allontanandosi dalla zona play off. La posizione di classifica e i precedenti spostano il giudizio degli analisti Microgame a favore dei, dati a 2,10. Ilha vinto due sfide storiche all’Adriatico (lo spareggio e i playoff per la B nel 1991 e l’anno scorso), dove però non ha mai battuto la squadra di casa: il «2» vola alto a 3,80, riferisce Agipronews, il pareggio (risultato arrivato quattro volte negli ultimi sei confronti) si gioca 3,60. I trader, sulla scorta della buona media difensiva di entrambe (12 gol subiti in 13 partite interne per il, 18 in altrettante trasferte per il) preferiscono ...

