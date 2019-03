Serie A | Cagliari-Fiorentina venerdì alle 20 | 30

Serie A Fiorentina - Pioli : «Cagliari? Squadra difficile da affrontare» : FIRENZE - Stefano Pioli , tecnico della Fiorentina , ha parlato in vista della prossima gara di campionato che vedrà i viola di scena a Cagliari : " Chiesa e Lafont ? Federico meglio, si è allenato ...

Probabili Formazioni Cagliari vs Fiorentina - Serie A 15-3-2019 e analisi : Serie A 28^ giornata, analisi e Formazioni di Cagliari vs Fiorentina, 15-3-2019Il brutto stop di Bologna non ha sganciato il Cagliari da quella lotta per la salvezza che, virtualmente, sembrava chiusa fino a una manciata di settimane fa. I sei punti di margine, comunque buoni, reclamano qualche altro punticino che i rossoblù vorrebbero intascare già venerdì prossimo con la Fiorentina. E la possibilità c’è, davvero, visto che i sardi ...

Serie A Cagliari - Pavoletti e Thereau in gruppo : Cagliari - Seduta mattutina per i rossoblù in vista del prossimo impegno di campionato con la Fiorentina . Ad Asseminello, si sono rivisti in gruppo Pavoletti e Thereau . Pellegrini e Despodov , ...

Serie A Cagliari - a parte Klavan e Cerri : Cagliari - Rossoblù subito a lavoro dopo la sconfitta subita al Dall'Ara contro il Bologna . Rolando Maran , nell'allenamento mattutino di Asseminello, ha suddiviso la squadra in due gruppi: i ...

Calcio : Serie A. Bologna batte Cagliari 2-0 - gol di Pulgar e Soriano : Vittoria del Bologna nell'anticipo della domenica della 27esima giornata di serie A. I Felsinei di Mihajlovic hanno sconfitto al dall'Arà

Serie A - Bologna-Cagliari 2-0 ai rossoblù la sfida salvezza : BOLOGNA - Riapre il suo campionato e si tiene in vita il Bologna, che dopo cinque mesi ritrova la vittoria al Dall'Ara che mancava dalla partita d'andata con l'Udinese. È solo la quarta stagionale, ...

Serie A : Bologna-Cagliari 2-0 : ANSA, - BOLOGNA, 10 MAR - Il Bologna ha battuto il Cagliari 2-0, 1-0, nell'anticipo dell'ora di pranzo della 27/a giornata del campionato di calcio di Serie A. I gol del successo per gli emiliani sono ...

Serie A - 27° turno : Bologna-Cagliari 2-0 : 14.24 D'oro massiccio, in ottica salvezza, i tre punti conquistati al 'Dall'Ara' dal Bologna, che supera 2-0 il Cagliari. Subito palla-gol per Santander, fermato alla grande da Cragno.I sardi rispondono con Barella:Skorupski attento. Pisacane sfiora l'autogol su Palacio,al 34' rigore Bologna (gomito Bradaric):Pulgar esegue. Cagliari sfortunato al 39': la traversa dice no a Joao Pedro, cui Skorupski nega il pari al 63'. Ma anche i felsinei, ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : Cagliari vicinissimo al pareggio : miracolo di Skorupski su Joao Pedro! : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : all’intervallo è 1-0 tra Bologna e Cagliari : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : Cagliari vicinissimo al pari - traversa di Joao Pedro! : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : in campo Bologna-Cagliari : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A Cagliari - Maran : «Ora punti pesanti in trasferta» : Cagliari - "Speriamo di essere sulla strada giusta per recuperare l'intera rosa" . Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran , in vista della gara con il Bologna , recupera Birsa , anche se non ci ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Col Cagliari ci giochiamo tanto» : Bologna - " La testa conta più delle gambe. Dobbiamo imparare a resistere agli urti, vanno affrontati meglio i momenti di difficoltà, in cui spesso prendiamo gol " . Il tecnico del Bologna , Sinisa ...