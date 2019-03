Sebastian Vettel F1 | GP Australia 2019 | “Siamo pronti | i test ci hanno dato ottime

F1 - Mondiale 2019 : quanti soldi guadagna Sebastian Vettel? Stipendio - sponsor e tutte le entrate : Il Mondiale F1 scatterà nel weekend del 15-17 marzo con il GP d’Australia, al circuito Albert Park di Melbourne incomincerà finalmente la stagione dopo il lungo inverno e i piloti scenderanno in pista per iniziare la lunga battaglia che durerà per l’intera stagione. Gli atleti, però, non si confrontano solo in pista ma si sfidano anche a suon di soldi, gli ingaggi sono particolarmente consistenti nella categoria regina ...

F1 - Sebastian Vettel : “L’atmosfera in Ferrari è fantastica - i segnali sono buoni per vincere il Mondiale” : Il countdown sta per scadere e l’inizio del Mondiale 2019 di Formula Uno è ormai prossimo. Sul circuito cittadino dell’Albert Park, a Melbourne (Australia), vi saranno i primi punti iridati in palio e capiremo sicuramente qualcosa in più di quanto si è potuto apprezzare nei test collettivi di Barcellona (Spagna). Si preannuncia una stagione importante, quasi decisiva per il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. Il quattro volte ...

F1 - si chiamera 'Lina' la Ferrari di Sebastian Vettel : La Ferrari SF90 , protagonista nella stagione 2019 di Formula 1, verrà ribattezzata da Sebastian Vettel 'Lina'. E' questo il soprannome scelto dal pilota tedesco, solito assegnare un nome alla propria ...

F1 - Sebastian Vettel dà il soprannome alla sua Ferrari : Lina sarà la monoposto per il Mondiale 2019 : Il rito prestagionale si è completato ancora una volta: Sebastian Vettel ha dato un nome alla vettura che guiderà durante la stagione che sta per incominciare. Il tedesco ha sempre ribattezzato le monoposto con cui ha disputato i Mondiali F1 e non si è tirato indietro anche alla vigilia del campionato 2019 che scatterà nel weekend con il GP d’Australia. Il pilota della Ferrari ha comunicato la sua scelta durante la cerimonia di ...

F1 - Gp Australia 2019 : i precedenti di Sebastian Vettel all’Albert Park : Mancano ormai pochi giorni alla partenza del Mondiale 2019 di Formula 1, che si apre come di consueto a Melbourne per il Gran Premio d’Australia. I riflettori saranno tutti puntati sulla sfida iridata tra Ferrari e Mercedes ed in particolare sul testa a testa tra i due pluricampioni del mondo Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, con il tedesco della Rossa chiamato a riportare il Mondiale piloti a Maranello dopo 12 anni di digiuno. Il quattro ...

Sebastian Vettel crede nel tris - : Dopo aver vinto le ultime due edizioni del Gp d'Australia, Sebastian Vettel punta al tris nel primo appuntamento del Mondiale 2019, sperando però in un epilogo diverso del campionato. Il pilota ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel - è l’anno della verità. Doppia sfida a Hamilton e Leclerc per riconquistarsi la Ferrari : Quinta stagione in Ferrari, riparte la caccia all’agognato titolato iridato. Sebastian Vettel sta per incominciare una nuova avventura con il Cavallino Rampante e per l’ennesima volta parte con l’obiettivo di conquistare lo scettro, ormai diventato un’autentica ossessione da quando è sbarcato a Maranello: il tedesco ha trionfato per ben quattro volte quando era al volante della Red Bull, ma per il momento il matrimonio ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel - è l’anno della verità. Doppia sfida a Hamilton e Leclerc per riconquistarsi la Ferrari : Quinta stagione in Ferrari, riparte la caccia all’agognato titolato iridato. Sebastian Vettel sta per incominciare una nuova avventura con il Cavallino Rampante e per l’ennesima volta parte con l’obiettivo di conquistare lo scettro, ormai diventato un’autentica ossessione da quando è sbarcato a Maranello: il tedesco ha trionfato per ben quattro volte quando era al volante della Red Bull ma per il momento il matrimonio con ...

F1 - Sebastian Vettel : “Ricordi migliori da Melbourne nelle ultime due stagioni” : I successi spettacolari del 2017 e 2018, a caccia di una nuova impresa. Inizia nel week-end il Mondiale di F1 e Sebastian Vettel vuol farsi già trovare pronto con la sua Ferrari: il teutonico in quel di Melbourne ha spesso e volentieri esaltato il pubblico australiano e i tifosi della Rossa. Queste le sue parole a Marca alla vigilia del week-end oceanico: “Sento che Melbourne è il luogo perfetto per iniziare il campionato, c’è una ...

F1 – Ferrari - Sebastian Vettel carico in vista dell’esordio : “Melbourne perfetta per iniziare - questa pista rievoca dolci ricordi” : Sebastian Vettel carico in vista dell’esordio nella nuova stagione di F1: la pista di Melbourne rievoca dolci ricordi alla mente del tedesco In casa Ferrari si guarda con grande fiducia all’imminente inizio di stagione. Il team di Maranello è ben conscio delle se potenzialità e non vede l’ora di scoprire se i risultati in pista saranno in linea con le aspettative. Lo stesso entusiasmo lo ha mostrato Sebastian Vettel che ...

F1 - GP Australia 2019 : Sebastian Vettel il favorito secondo i book-maker a Melbourne. Seguono Hamilton e Leclerc : Manca una settimana esatta all’inizio del Mondiale 2019 di Formula Uno all’Albert Park di Melbourne (Australia). Le attese sono molte, come al solito, per una stagione che sta per partire e che vivrà dell’ormai consueto confronto tra Mercedes e Ferrari. I test tenutisi a Barcellona hanno rappresentato, se vogliamo, uno spaccato della situazione con le due monoposto vicine in termini di prestazioni sul giro e sul passo gara, ...

F1 - GP Australia 2019 : Sebastian Vettel il favorito secondo i book-maker a Melbourne. Seguono Leclerc ed Hamilton : Manca una settimana esatta all’inizio del Mondiale 2019 di Formula Uno all’Albert Park di Melbourne (Australia). Le attese sono molte, come al solito, per una stagione che sta per partire e che vivrà dell’ormai consueto confronto tra Mercedes e Ferrari. I test tenutisi a Barcellona hanno rappresentato, se vogliamo, uno spaccato della situazione con le due monoposto vicine in termini di prestazioni sul giro e sul passo gara, ...

Sebastian Vettel - il signore del 5 : La storia dello sport è fatta di numeri, e quella della Formula 1 non fa eccezione. A partire dal 2014 i piloti sono liberi di scegliere con quale numero presentarsi in gara. Sebastian Vettel da allora ha scelto il numero cinque che ha deciso di mantenere anche al proprio arrivo nella Scuderia Ferrari. La scelta […] L'articolo Sebastian Vettel, il signore del 5 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

Sebastian Vettel ed il retroscena mai rivelato su Schumacher : 'Mi manca parlare con lui via telefono' : Il retroscena su Schumacher Vettel ha rivelato infatti che gli manca molto non poter chiacchierare via sms con la leggenda dell'automobilismo: il quattro volte campione del mondo ha raccontato che ...