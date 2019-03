Se aumenta l’Iva +530 euro a famiglia

blogo

(Di giovedì 14 marzo 2019)E se davverossenel 2020? Il governo l'ha smentito più volte dicendosi sicuro che riuscirà a sminare le ingenti clausole di salvaguardia che pendono come una spada di Damocle sul nostro paese.Se così non fosse le famiglie italiane potrebbero dover spendere in media più di 530in un anno, con i rincari che penalizzerebbero in particolar modo le famiglie con tre o più figli, +743all’anno, le coppie di anziani, +509all’anno, e i single, +429, come spiega uno studio de Il Sole 24 Ore illustrato a "Stasera Italia".L’aumento dell’Imposta sul valore aggiunto andrebbe a pesare sull’acquisto di beni e servizi, con ricadute a cascata sui consumi e sull’intera economia. Tra i settori più colpiti ci saranno i trasporti, ma gli aumenti riguarderanno pure le bollette di luce e acqua e naturalmente anche fare la spesa al supermercato e vestirsi costerà di ...

