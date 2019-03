Sciopero Mondiale per il Futuro – 15 Marzo 2019

Greta Thunberg guida lo Sciopero Mondiale degli studenti per il clima : «Non è mai troppo tardi per fare tutto il possibile”. Greta Thunberg, 16 anni, svedese, nuovo volto dell’attivismo ambientale, lo crede fermamente e ormai non è più la sola. Domani, venerdì 15 marzo, in oltre 1300 località in tutto il mondo, migliaia e migliaia di studenti non andranno a scuola per partecipare al Fridaysforfuture. Il movimento pacifico è finalizzato a sollecitare i governi a rispettare gli obiettivi fissati dall’accordo sul ...

'Sciopero Mondiale per il Futuro' anche a Parma. Venerdì la Marcia per il Clima arriverà in Piazza Garibaldi - : Uniti nel nome della scienza, manifesteremo il nostro dissenso per le vie della città in modo completamente pacifico e senza simboli ne bandiere, solo con i nostri messaggi scritti sui cartelloni. ...

Clima : lo Sciopero Mondiale #fridaysforfuture - tutto quello che c’è da sapere : Il nome è Global strike for future ed è una vera e propria mobilitazione su scala mondiale, quella che Venerdì 15 Marzo avrà luogo in oltre 1.300 città e 98 Paesi, studenti e non solo, manifesteranno fuori dai municipi e dai Parlamenti nazionali, obiettivo chiedere ai Governi di agire per fermare i mutamenti Climatici. L’Italia tra le nazioni più attive con le sue 109 piazze, insieme a Usa (117) e Germania (141). Ma la protesta Climatica ...

15 marzo 2019 : è Sciopero Mondiale per il clima : Gli studenti di tutto il mondo hanno rccolto l'appello di Greta e hanno deciso di replicarne la protesta, manifestando con le stesse modalità sotto il nome di " FridaysForFuture ". Ed è proprio a ...

Clima - la lezione di Greta ora fa scuola. Venerdì Sciopero Mondiale | : I teenager uniti il 15 marzo da uno sciopero per l’ambiente a tutela del Clima: «Perché non venga distrutto il futuro»

Il Comune di Cuneo e il Parco fluviale Gesso e Stura sostengono lo "Sciopero Mondiale per il Futuro" : Siamo convinti che la questione ambientale e il cambiamento climatico in primis debbano essere al centro dell'agenda politica a tutti i livelli. Il Comune di Cuneo, attraverso il Parco fluviale Gesso ...

Sciopero Mondiale per il Futuro – 15 Marzo 2019 : Il 15 Marzo 2019 vi sarà lo Sciopero Mondiale per il Futuro, per fare appello per una politica climatica più ambiziosa a livello globale, europeo e nazionale. Gli scienziati ci hanno già dato diversi campanelli di allarme, (IPCC) Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, prevede che, se continuiamo al ritmo attuale e superiamo di 1,5°C l’aumento di temperatura media globale rispetto al periodo pre-industriale, vari feedback ...