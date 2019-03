Sci | Federica Brignone terza nel SuperG di Andorra

Sci alpino - la tedesca Rebensburg si prende il superG di Soldeu : ottimo terzo posto per Federica Brignone : Si chiude con la vittoria della sciatrice tedesca il superG di Soldeu, dietro di lei Tippler e Brignone. La Coppa di Specialità va alla Shiffrin, oggi quarta al traguardo Vitktoria Rebensburg vince il superG femminile di Soldeu, centrando così la diciassettesima vittoria in carriera. Una prestazione solida quella della sciatrice tedesca, capace di balzare al comando della classifica nonostante il quindicesimo posto della start list. Niente ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Prova discreta - domani darò il meglio”; Federica Brignone : “Ho tanta voglia di far bene” : Stephanie Venier ha vinto la seconda prova della discesa femminile di Soldeu, valida per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. L’austriaca si è imposta con il tempo di 1’31”48, precedendo ben due azzurre. Infatti al secondo e terzo posto si sono classificate Nadia Fanchini e Sofia Goggia, staccate rispettivamente di 25 e 77 centesimi, quest’ultima in grande evidenza nella giornata di ieri mentre oggi si è potuta ...

Sci alpino - Gigante Splindleruv Mlyn 2019 : Petra Vlhova in trionfo - Federica Brignone quarta. Shiffrin vede la Coppa : Petra Vlhova ha vinto il Gigante di Splindleruv Mlyn, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La slovacca aveva dominato la prima manche infliggendo 48 centesimi di distacco alla tedesca Viktoria Rebensburg e si è replicata nella seconda run, interpretando benissimo il pendio ceco e conquistando il nono successo in carriera nel massimo circuito internazionale. La Campionessa del Mondo si è imposta con undici centesimi di ...

LIVE Sci alpino - Gigante Spindleruv Mlyn 2019 in DIRETTA : si riparte alle 13.30 - Federica Brignone si gioca il podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dopo il flop di Sochi con l’annullamento di tutte le gare in programma a causa della troppa neve caduta nello scorso week end in Russia, si riprova sempre nell’Est Europeo con una due giorni dedicata alle discipline tecniche: oggi sarà la volta del penultimo slalom Gigante della ...

Sci alpino - Gigante Spindleruv Mlyn 2019 : Petra Vlhova devastante - Federica Brignone è terza dopo la prima manche : Petra Vlhova ha ipotecato la vittoria nel Gigante di Spindleruv Mlyn. Una prima manche pazzesca quella della Campionessa del Mondo in carica che ha chiuso con il tempo di 1’12”59. Vlhova ha commesso un grave errore nella parte alta, per poi scatenarsi sul muro e nella parte finale, infliggendo distacchi notevoli a tutte le avversarie. Una prova di forza impressionante della slovacca che in questo momento è assolutamente la migliore ...

LIVE Sci alpino - Gigante Spindleruv Mlyn 2019 in DIRETTA : Federica Brignone e Marta Bassino per il podio - Goggia mina vagante : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dopo il flop di Sochi con l’annullanemtno di tutte le gare in programma a causa della troppa neve caduta nello scorso week end in Russia, si riprova sempre nell’Est Europeo con una due giorni dedicata alle discipline tecniche: oggi sarà la volta del penultimo slalom Gigante della ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Punto ad ottenere il massimo per giocarmi il podio”; Sofia Goggia : “Voglio migliorare anche in gigante” : Dopo la cancellazione di tutto il weekend a Rosa Khutor (Russia), la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa rotta verso la Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn, per un fine settimana dedicato completamente alle prove tecniche, con venerdì un gigante e sabato uno slalom. Si torna a gareggiare in questa località addirittura dopo otto anni: nel 2011 ci furono le vittorie di Viktoria Rebensburg in gigante e di Marlies Schild tra i rapid ...

Sci Alpino – La felicità di Federica Brignone : “Era da Killington che non salivo sul podio - questo successo mi regala tanta energia” : Decima vittoria in carriera per Federica Brignone che trionfa a Crans Montana: l’azzurra felicissima dopo il successo Il decimo sigillo della carriera di Federica Brignone arriva su un tracciato che la vadostana ama particolarmente, avendo vinto a Crans Montana negli ultimi tre anni: “E’ una pista molto tecnica e con tante curve da lavorare – spiega -, qui il mio feeling è sempre alto. Lo slalom mi piace molto, su ...

Sci - Federica Brignone vince la combinata : è doppietta con Sofia Goggia : La vittoria in discesa di Sofia Goggia, e ora il successo di Federica Brignone in combinata: Crans Montana è davvero una località magica per l'Italia dello sci, ma soprattutto per la Brignone. L'...

Sci alpino - Federica Brignone : “Vittoria importante - era da dicembre che non salivo sul podio” : Non può che essere al settimo cielo Federica Brignone al termine della vittoriosa combinata di Crans Montana, la terza vinta consecutivamente sulla pista svizzera dalla campionessa classe 1990. “E’ una pista molto tecnica e con tante curve da lavorare nella quale ho sempre un ottimo feeling – spiega la valdostana ai microfoni di FISI.org – Anche lo slalom mi piace molto, su una neve primaverile che fa scivolare abbastanza ...

Sci - Federica Brignone trionfa nella combinata di Crans Montana : Federica Brignone in 2.15.20 ha vinto la combinata di Crans Montana valida per la coppa del mondo di sci. È la decima vittoria in carriera per la 28/enne valdostana, il terzo successo consecutivo in questa disciplina e su questa pista negli ultimi tre anni. Seconda la canadese Roni Remme, 22 ...

Sci - combinata Crans Montana : Federica Brignone trionfa davanti a Remme e Holdener : L'azzurra chiude in 2'15"20 e centra il decimo successo personale in Coppa del Mondo. Peccato che questa prova svizzera non assegni la coppa di specialità, visto che è l'unica combinata nel programma ...