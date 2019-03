Sci | Coppa del Mondo | Dominik Paris nella storia dello sci azzurro Vince si prende il

Classifica Coppa del Mondo salto con gli Sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lundby a un passo dalla Sfera di Cristallo - Malsiner e Runggaldier 18^ e 24^ : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Maren Lundby vince ancora e trionfa nel Raw Air! Malsiner e Runggaldier 15^ e 16^ : Maren Lundby non si ferma più e vince anche sul trampolino HS138 di Trondheim (Norvegia), aggiudicandosi il Raw Air Tournament (con grande margine sulla tedesca Althaus) e portandosi ormai ad un soffio dalla certezza aritmetica della seconda Sfera di Cristallo consecutiva. La fenomenale 24enne norvegese ha di fatto conquistato nell’arco di 12 mesi tutto ciò che c’è da vincere nel Salto con gli sci femminile, con la Coppa del Mondo, ...

Sci alpino - tutte le vittorie dell’Italia nella Coppa del Mondo di Sci alpino. Dominik Paris 3° dietro Thoeni e Tomba : Il settimo sigillo stagionale (il 16° in carriera) proietta il nostro Dominik Paris nella top-3 della graduatoria dei vincitori italiani (uomini) in Coppa del Mondo. L’altoatesino, con i suoi 12 trionfi in discesa e i 4 in superG, è infatti in terza posizione in questa classifica così prestigiosa dello sci alpino nostrano. Un risultato che onora ulteriormente l’azzurro di ciò che è riuscito a fare in quest’annata, non ...

Sci - SuperG di Soldeu a Rebensburg. Brignone terza - Shiffrin : altra coppa e record : Soldeu, 14 marzo 2019 " E' di Viktoria Rebensburg l'ultimo super g dell'anno, la tedesca ha infatti vinto la prova delle finali di Soldeu battendo l'austriaca Tamara Tippler e l'azzurra Federica ...

Sci - Dominik Paris vince anche a Soldeu e conquista la coppa del mondo di SuperG : Domink Paris entra nell’olimpo dei più grandi velocisti della storia dello sci. Il 29enne azzurro vince anche l’ultimo SuperG della stagione a Soldeu e conquista la coppa del mondo di specialità per la prima volta in carriera. Un trofeo che torna in Italia 24 anni dopo la prima e finora unica volta con Peter Runggaldier nel 1995. Per Paris è la 16esima vittoria in carriera (terzo italiano più vincente di sempre) e la settima solo in ...

Sci - Paris vince il SuperG a Soldeu e la Coppa del mondo : Andorra. L'azzurro Dominik Paris, con un'altra formidabile impresa, dopo il successo di ieri in discesa ha vinto a Soldeu anche l'ultimo SuperG della stagione conquistando anche la Coppa del mondo di disciplina, nel 1995 ci era riuscito Peter Runggaldier,. Secondo posto per lo svizzero Mauro Cavaziel, terzo l'austriaco vincent Kriechmayr. Quinto posto per l'altro azzurro Christof ...

