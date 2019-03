Sci alpino – Festa azzurra a Soldeu | Paris si aggiudica il SuperG e conquista la sua

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominik Paris Re del SuperG : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci alpino - la soddisfazione di Brignone dopo il superG di Soldeu : “ho provato ad andare a tutta” : Le sensazioni delle azzurre dopo il superG andato in scena oggi a Soldeu, vinto dalla tedesca Rebensburg Viktoria Rebensburg ha vinto l’ultimo superG della stagione di coppa del mondo a Soldeu. La tedesca si è imposta con il tempo di 1’23”91, precedendo di 15 centesimi l’austriaca Tamara Tippler. Sul podio anche l’azzurra Federica Brignone, giunta terza a 34 centesimi dalla vincitrice. Tra le italiane hanno ...

Sci alpino - la tedesca Rebensburg si prende il superG di Soldeu : ottimo terzo posto per Federica Brignone : Si chiude con la vittoria della sciatrice tedesca il superG di Soldeu, dietro di lei Tippler e Brignone. La Coppa di Specialità va alla Shiffrin, oggi quarta al traguardo Vitktoria Rebensburg vince il superG femminile di Soldeu, centrando così la diciassettesima vittoria in carriera. Una prestazione solida quella della sciatrice tedesca, capace di balzare al comando della classifica nonostante il quindicesimo posto della start list. Niente ...

Sci alpino - il superG maschile di Soldeu chiude la stagione di CdM : Paris a caccia della Coppa di Specialità : Alle 12 scatta la finale a Soldeu, il primo a partire sarà Innerhofer, Dominik Paris al via con il numero 7 Pronti, via e tocca a Christof Innerhofer. Sarà lui ad aprire le danze nel superG di Soldeu, ultimo atto stagionale che assegnerà la Coppa di Specialità. Al momento c’è Dominik Paris in testa alla classifica con 330 punti: con un terzo posto sarebbe sicuro del trionfo indipendentemente dal risultato dei suoi ...

Sci alpino - tutto pronto per il superG femminile di Soldeu : Goggia e Brignone guidano il gruppo azzurro : Scatta il superG a Soldeu con cinque azzurre al via: caccia al podio per Brignone, Fanchini, Goggia, Marsaglia e Curtoni Nuovo assalto al podio per le italiane della velocità. A Soldeu va in scena l’ultimo superG della stagione con cinque azzurre al via su venti atlete che scenderanno in pista: la prima a partire sarà Federica Brignone con il numero 3, poi subito dopo tocca a Nadia Fanchini, mentre Sofia Goggia sarà la dodicesima al ...

Sci alpino - Dominik Paris domani vince la Coppa del Mondo di superG se… Incastri e combinazioni - il fenomeno ci riprova : Dominik Paris ha incominciato col botto le Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, l’altoatesino ha vinto la discesa libera sul pendio di Soldeu e ora va a caccia della Sfera di Cristallo di superG. domani l’azzurro tornerà sulla neve di Andorra con l’obiettivo di conquistare il prestigioso trofeo, il nostro portacolori si trova in testa alla classifica di specialità e ha tutte le carte in regola per completare ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : Sofia Goggia cerca l’ultimo sigillo stagionale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Soldeu, gara valevole per le Finali di Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. E’ battaglia a tre per la conquista della Coppa del Mondo di specialità con Mikaela Shiffrin che parte con i favori del pronostico forte dei suoi 300 punti all”attivo, inseguita dalla rappresentante del Liechtenstein Weirather, un po’ in calo nell’ultimo periodo (seconda con 268 ...

LIVE Sci alpino - superG maschile Soldeu 2019 in DIRETTA : Dominik Paris - prenditi la Coppa del Mondo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG maschile di Soldeu, valido per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Ultima gara stagionale per i velocisti che si cimenteranno sulle nevi di Andorra, l’Italia si gioca qualcosa di importante con Dominik Paris che va a caccia della Sfera di Cristallo. L’azzurro punta alla doppietta sulle nevi di Andorra, proprio come ha già fatto in questa stagione a Bormio e Kvitfjell. Serve ...

Sci alpino - superG maschile Soldeu 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : oggi si disputerà il superG maschile di Soldeu, sede delle Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dominik Paris si presenta al cancelletto di partenza del Super G di Soldeu con 54 punti di vantaggio sull’austriaco Vincent Kriechmayr. Inutile negare che la distanza tra l’azzurro e il suo rivale è abbastanza rassicurante quando manca solo una gara al termine. L’altoatesino è vicinissimo a conquistare la sua prima Coppa del Mondo della ...

Sci alpino - superG femminile Soldeu 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : oggi si disputerà il superG femminile di Soldeu, sede delle Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si chiude la stagione della velocità. Tutto ancora da decidere per quanto riguarda il titolo di specialità con Mikaela Shiffrin che si presenta al cancelletto di partenza con 32 punti di vantaggio su Tina Weirather e 47 su Nicole Schmidhofer, che oggi ha conquistato quella di discesa. Chi punta al podio è la squadra azzurra. Sofia Goggia ...

Sci alpino oggi (15 marzo) - Finali Soldeu 2019 : orari dei superG e come vederli in tv e streaming. Il programma completo : Dopo le due discese libere di ieri, è tempo di superGiganti per quanto riguardano le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Sulla pista di Soldeu, nel Principato di Andorra, quindi, andrà in scena l’ultimo atto delle prove veloci di questa stagione e di una intensa ed avvincente annata del Circo Bianco. I due superGiganti odierni sono in programma alle ore 10.30 per quanto riguarda la prova femminile, mentre alle ore 12.00 ...