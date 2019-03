Sci alpino | Coppa del Mondo Soldeu 2019 | l’Italia prova a stupire ancora nel Team Event

Sci alpino – Coppa Europa : Priska Nufer vince la discesa di Sella Nevea - Delago va fuori ma sorride : Delago fuori nella discesa delle finali di Coppa Europa a Sella Nevea ma fa festa ugualmente, guadagna il posto nella Coppa del Mondo 2019/20 Buon sesto posto di Teresa Runggaldier nella discesa femminile delle finali di Coppa Europa, in programma in questi giorni a Sella Nevea (Ud). La figlia dell’ex velocista di Coppa del mondo ha tagliato il traguardo con un ritardo di 50 centesimi dalla vincitrice svizzera Priska Nufer, autrice ...

Sci alpino - Paris emozionato dopo il superG di Soldeu : “sognavo da tempo questa Coppa - finalmente è arrivata” : Lo sciatore azzurro non sta nella pelle dopo il successo nel superG di Soldeu, utile per vincere la Coppa di Specialità Dominik Paris vince la Coppa del mondo di superG, la sua prima sfera di cristallo in carriera. Ecco le dichiarazioni dell’azzurro dopo il trionfo di Soldeu: “non so se ho mai spinto così tanto in vita mia, ma oggi ci voleva con tanti avversari forti, su una pista tecnica dove faccio più fatica. Nella prima ...

Sci alpino - il palmares di Dominik Paris : tutte le vittorie e le medaglie : Semplicemente straordinario! Dominik Paris ha suonato la sua settima sinfonia nella Coppa del Mondo di sci alpino e conquistato la Coppa del Mondo del superG. Un risultato storico quello ottenuto dall’atleta nostrano, campione del mondo ad Are sempre in questa specialità, così particolare e difficile da interpretare. Ma Paris si è scoperto campione di tutto quest’anno ed ha incamerato la 16esima vittoria in carriera (12 in discesa e ...

Sci alpino - tutte le vittorie dell’Italia nella Coppa del Mondo di sci alpino. Dominik Paris 3° dietro Thoeni e Tomba : Il settimo sigillo stagionale (il 16° in carriera) proietta il nostro Dominik Paris nella top-3 della graduatoria dei vincitori italiani (uomini) in Coppa del Mondo. L’altoatesino, con i suoi 12 trionfi in discesa e i 4 in superG, è infatti in terza posizione in questa classifica così prestigiosa dello sci alpino nostrano. Un risultato che onora ulteriormente l’azzurro di ciò che è riuscito a fare in quest’annata, non ...

Sci alpino - Paris e la sua Coppa : "SOno fiero - ho trovato la gioia" : Dominik Paris euforico, seppure con il suo stile riservato, che fatica a dire tutto quello che prova dentro, dopo una annata fantastica. Che chiude con la Coppa del Mondo di specialità e anche con la ...

Sci alpino : Dominik Paris - il trionfo del campione che gareggia con divertimento : Il trionfo del sorriso. Sulle nevi di Soldeu, sede delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino maschile, è andato in scena lo show di Dominik Paris. Il 29enne altoatesino ha estasiato ancora una volta e suonato la sua settima sinfonia, le terza doppietta (superG-discesa) messa a segno quest’anno. Se si parlasse di calcio, parleremmo di un Bomber d’area, vista la stazza, ma nel suo modo di sciare Paris è tutt’altro. Punge come ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Un superG molto tosto ma sono molto felice del risultato” : E’ terza Federica Brignone nel superG femminile delle Finali di Coppa del Mondo a Soldeu. L’atleta valdostana si è fermata al 34 centesimi dalla tedesca Viktoria Rebensburg e a 0″19 dall’austriaca Tamara Tippler. Una buona prova per l’azzurra che coglie il 28° podio in Coppa, il quarto in superG. Con questo risultato Brignone è entrata nella top-3 nostrana al femminile, per numero di podi, preceduta da Isolde ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Un superG molto tosto ma sono molto felice del risultato” : E’ terza Federica Brignone nel superG femminile delle Finali di Coppa del Mondo a Soldeu. L’atleta valdostana si è fermata al 34 centesimi dalla tedesca Viktoria Rebensburg e a 0″19 dall’austriaca Tamara Tippler. Una buona prova per l’azzurra che coglie il 28° podio in Coppa, quarto in superG. Con questo risultato Brignone è entrata nella top-3 nostrana al femminile, per numero di podi, preceduta da Isolde Kostner ...

Sci alpino - Dominik Paris sul suo trionfo : “Un sogno che si realizza - ho sciato con divertimento!” : Emozionante e leggiadra: questi gli aggettivi più adatti per descrivere la prova del nostro Dominik Paris. Nelle Finali di Coppa del Mondo maschile di sci alpino, in scena a Soldeu, l’azzurro ha posto il settimo sigillo stagionale, aggiudicandosi il superG e conquistando la Coppa del Mondo di specialità dopo che l’ultimo italiano a riuscirvi era stato nella stagione 1994-1995 Peter Runggaldier. Una terza doppietta pazzesca ...

Sci alpino – Festa azzurra a Soldeu : Paris si aggiudica il SuperG e conquista la sua prima Coppa di Specialità : Domink Paris chiude alla grande la stagione 2019 di Coppa Del mondo di sci alpino: l’azzurro si aggiudica il SuperG di Soldeu e la sua prima Coppa di Specialità Festa grande per l’Italia a Soldeu: Dominik Paris mette il sigillo sulla più bella stagione della sua vita con il settimo trionfo dell’anno, il quarto consecutivo, che gli vale la prima Coppa di Specialità della propria carriera. Il re del SuperG è lui: lo hanno ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominik Paris Re del SuperG : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

LIVE Sci alpino - superG maschile Soldeu 2019 in DIRETTA : PARIS HA VINTO LA COPPA DEL MONDO! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG maschile di Soldeu, valido per le Finali di COPPA del Mondo di sci alpino. Ultima gara stagionale per i velocisti che si cimenteranno sulle nevi di Andorra, l’Italia si gioca qualcosa di importante con Dominik PARIS che va a caccia della Sfera di Cristallo. L’azzurro punta alla doppietta sulle nevi di Andorra, proprio come ha già fatto in questa stagione a Bormio e Kvitfjell. Serve ...

LIVE Sci alpino - superG maschile Soldeu 2019 in DIRETTA : inizia la gara - Paris si gioca tutto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG maschile di Soldeu, valido per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Ultima gara stagionale per i velocisti che si cimenteranno sulle nevi di Andorra, l’Italia si gioca qualcosa di importante con Dominik Paris che va a caccia della Sfera di Cristallo. L’azzurro punta alla doppietta sulle nevi di Andorra, proprio come ha già fatto in questa stagione a Bormio e Kvitfjell. Serve ...

Sci alpino - la soddisfazione di Brignone dopo il superG di Soldeu : “ho provato ad andare a tutta” : Le sensazioni delle azzurre dopo il superG andato in scena oggi a Soldeu, vinto dalla tedesca Rebensburg Viktoria Rebensburg ha vinto l’ultimo superG della stagione di coppa del mondo a Soldeu. La tedesca si è imposta con il tempo di 1’23”91, precedendo di 15 centesimi l’austriaca Tamara Tippler. Sul podio anche l’azzurra Federica Brignone, giunta terza a 34 centesimi dalla vincitrice. Tra le italiane hanno ...