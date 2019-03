Sci | alla Rebensburg il superG di Soldeu Terza Federica Brignone

Fukushima : gli straScichi del disastro avvelenano i boschi attorno alla centrale : A distanza di 8 anni dal disastro di Fukushima, gran parte del cesio presente in atmosfera rilasciato durante l’incidente e’ stato assorbito dalle foreste attorno alla centrale. Questo è emerso dallo studio dell’Agenzia dell’energia atomica giapponese, durato quattro anni e condotto nei boschi di Kawamata e nel villaggio di Kawauchi, verificando che circa il 70% del cesio presente nell’ambiente si e’ ...

FaScismo - Tajani : 'Mussolini? Fino alla guerra ha fatto cose positive' : ' Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, Fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel ...

Le dimissioni di Crosetto dalla Camera : «Ho sofferto - ma non laScio la politica» : «Sì, come nel caso del reddito di cittadinanza o più di recente con la nuova Via della Seta con la Cina, dove si mette a rischio la politica estera di un Paese. Sembra che decisioni così importanti ...

Perché gli Scienziati studiano le stelle "espulse" dalla Via Lattea : Questa stella è stata espulsa dalla nostra galassia 33 milioni di anni fa. La scoperta può aiutare a capire meglio come nascono le stelle iperveloci

Le (vecchie) foto della Sarti arrivate anche a me e lo Sciacallaggio a scoppio ritardato : "Molti, troppi giornalisti hanno finito col rappresentare, un po' alla volta, questo mondo nemico che vuole che i suoi personaggi siano come lui crede che siano". Le parole che Pier Paolo Pasolini scriveva all'inizio degli anni '60 descrivono al millimetro quel che sta succedendo da Giulia Sarti. Negli ultimi giorni nell'ambiente tutto sommato ristretto che è quello che si muove tra politica e giornalismo stanno circolando un paio di foto ...

Sci - la Puchner vince la discesa di Soldeu. Alla Schmidhofer la coppa di specialità : Una sorpresa e una non sorpresa: la prima riguarda la vittoria di M i rjam Puchner nella discesa femminile delle Finali di coppa del Mondo di Soldeu . L'austriaca, che chiude con un tempo di 1:32.91 , ...

Spettegolare fa bene alla salute - lo dice la Scienza : Spifferare segreti, fare un po' di sano gossip con le amiche e Spettegolare fa bene alla salute del cervello. E, a sorpresa, anche alla società. Ecco perché Se vi sentite in colpa perché lo sport in cui primeggiate è il pettegolezzo agonistico, non dovete più preoccuparvi: sparlare degli altri fa bene. Studi, ricerche e saggi di scienziati illustri hanno dimostrato finalmente che gossip ...

Alpinismo. Nardi e quella lunga Scia di caduti dalla 'scala dei sogni' : ... anche Lorenzo Mazzoleni , giovane ma già affermato membro dei Ragni della Grignetta , sodalizio alpinistico di Lecco, che ha portato il vessillo della città sulle vette di tutto il mondo. Patagonia ...

I precari della terza faScia rispondono alla senatrice Granato : I precari terza fascia hanno risposto alla senatrice Granato, in riferimento al video postato da quest’ultima su Facebook, in cui parla della necessità di smetterla con i ricorsi. #IOLAVOROASCUOLA – Grande manifestazione in tutta Italia dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil alla quale ha aderito anche l’AnDDL (Associazione nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori). Sit-in presso gli USR delle principali città hanno ...

Le cure vegetali spiegate Scientificamente : una guida alla fitoterapia e alla conoscenza delle piante e delle loro proprietà : Dopo il successo e la grande partecipazione alla presentazione del libro “cure e rimedi vegetali” (di Mauro Mariotti, Laura Cornara, Elena Mora) l’Università di Genova ripete la presentazione, questa volta in un contesto naturale, sabato 16 marzo alle h. 15:00 presso l’Orto Botanico di Genova in corso Dogali con annessa una visita guidata dell’Orto Botanico alle 16:00. Si tratta di una guida alla fitoterapia e alla conoscenza delle piante ...

Rubano i fiori dalla tomba di un bimbo di 2 anni - la mamma laScia un biglietto : «Vergogna» : Choc a Vercelli, in Piemonte. Nel cimitero della città sono stati rubati i fiori e una piantina dalla tomba del piccolo Alessandro, un bimbo morto a due anni nello scorso ottobre alla...

