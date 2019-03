Sansa | ti presento Daenerys | Emilia Clarke de Il Trono di Spade 8 parla del loro

optimaitalia

(Di giovedì 14 marzo 2019)Nell'ultima stagione de Ildiassisteremo a un incontro atteso per anni dai fan della saga fantasy, e anchenon vede l'ora di guardarlo sullo schermo. Come è stato anticipato da uno dei teaser rilasciati dalla HBO, Jon Snow torna a Grande Inverno in compagnia di, che presenterà come sua alleata e amante. Qualcosa ci dice che la sorellinanon sarà molto entusiasta all'idea di dover consegnare il regno nelle mani di un'estranea, e per giunta una Targaryen.Insomma se aspettavamo un incontro goliardo alla Harry, tiSally, ne resteremo delusi.non è più la ragazzina delle prime stagioni de Ildi: ora è una giovane donna sicura di sé e del suo potere, e certamente non accoglierà la nuova fidanzata di Jon a braccia aperte.è però entusiasta di questo rendez-vous. In un'intervista con Harpers Bazaar ha ...

