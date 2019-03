Sanremo Young 2019 | ospiti e anticipazioni della finale di stasera 15 marzo

Sanremo Young 2019 - finale : Tony Renis - Tatangelo - Arisa - Cocciante - Shade e Turci tra gli ospiti (Anteprima Blogo) : UPDATE ORE 20.00 Anche Anna Tatangelo e Shade dovrebbero essere tra gli ospiti della finale di Sanremo Young. Venerdì prossimo su Rai1 si concluderà la seconda edizione di Sanremo Young, il talent di Antonella Clerici il cui vincitore sarà ammesso di diritto a Sanremo Giovani. Secondo quanto risulta a Blogo, tra gli ospiti della finale, ci dovrebbero essere Tony Renis, Riccardo Cocciante, Arisa e Paola Turci. Sarebbe saltata, invece, la ...

Pagelle TV della Settimana (4-10/03/2019). Promossi Il Collegio e True Detective. Bocciati Sanremo Young e lo scempio Fogli all’Isola : Il Collegio 3 9 a Il Collegio. E’ stato uno dei programmi più rischiosi degli ultimi anni, sia per la collocazione che per i contenuti in sè. E se nelle prime due stagioni si era difeso bene, con l’ultimo ciclo di episodi è esploso con puntate che hanno superato il 10%, con picchi monstre per la Rai sui giovanissimi e sul web. Merito di un cast azzeccato, di un sapiente lavoro autorale che va ad incastonarsi in un ‘formato ...

Sanremo Young 2019 : partecipanti - giudici e cantanti. Streaming e replica : Sanremo Young 2019: partecipanti, giudici e cantanti. Streaming e replica Cast Sanremo Young 2019 Venerdì 15 febbraio avrà inizio la seconda edizione di Sanremo Young 2019. Condotto ancora una volta da Antonella Clerici, il talent di Rai 1 vedrà sfidarsi tra loro giovani cantanti, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Antonella Clerici, conduttrice di Ti lascio una canzone, è già avvezza a questo genere di competizioni canore. Il ...

Sanremo Young - Belen Rodriguez attaccata da Amanda Lear : "Ma piantala" : Nel corso della serata in cui si celebrava la "Festa della donna" lo scorso 8 marzo, è andata in onda la puntata della semifinale di Sanremo Young, che ha visto ospite in studio Gigi D'Alessio. Nel nuovo appuntamento del format, Belen Rodriguez si è scontrata con la linea di pensiero maturata da Amanda Lear, la quale ha prima criticato Laura Pausini e in seconda battuta ha elogiato il giovane talento Beatrice Zocca.Amanda Lear sbotta, Belen ...

Ascolti tv : Il silenzio dell’acqua supera Sanremo Young - bene Italia’s Got Talent : La prima puntata Il silenzio dell’acqua di Canale 5 si è aggiudicata la prima serata di ieri grazie a 3.364.000 telespettatori e uno share del 15,28%. La semifinali di Sanremo Young su Rai1 ha ottenuto invece 3.076.000 telespettatori e uno share del 15,02%. Terzo gradino del podio per Italia’s Got Talent che su Tv8 ha totalizzato 1.356.000 telespettatori e il 6,2% di share. Ascolti tv, prime time Retequattro con ‘Quarto ...

Sanremo Young - Amanda Lear senza freni : “Laura Pausini? Stonata”. E poi fa arrabbiare Anna Tatangelo : “Come si fa a dare 1 a un ragazzo di 17 anni?” : E’ andato in onda l’Amanda Lear show a Sanremo Young, il programma di RaiUno condotto da Antonella Clerici. La componente dell’Academy ha provato a difendere, a suo modo, la concorrente GiovAnna Camastra che si era esibita sulle note di “Io canto” di Laura Pausini con qualche stonatura di troppo: “Gli altri dicono che hai stonato? A me sei piaciuta. E poi anche Laura Pausini è Stonata”. La frecciatina alla cantante ...

Ascolti Tv 8 marzo 2019 - Sanremo Young stabile. Piace Italia's Got Talent su Tv8 : Ascolti Tv di venerdì 8 marzo 2019. Su Rai1 Sanremo Young è stato visto da una media di 3 milioni di spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 la prima puntata Il Silenzio dell'Acqua è andata ...