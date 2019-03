Sanremo | Gente | Amadeus verso conduzione del Festival

Dramma nel carcere di Sanremo - agente in servizio estrae l’arma e si toglie la vita : L'estremo gesto intorno alle 8 del mattino di domenica, poco dopo l'inizio del turno. Il 48enne sovrintendente capo della Polizia penitenziaria si è allontanato dai colleghi e si è tolto la vita in un'area adiacente alla struttura carceraria. A ritrovarlo cadavere sono stati i colleghi che erano andati a cercarlo.Continua a leggere

Amici - confessione sconvolgente di Biondo : 'Crisi di panico prima di Sanremo. E per superarla...' : Parla Biondo , protagonista di Amici : chi segue il programma di Maria De Filippi conosce il suo temperamento, piuttosto emozionale. E si dà il caso che Biondo, lo scorso venerdì, sia stato ...

Sanremo - la rabbia di Ultimo su Instagram : 'Gente presa in giro' : Non accenna a placarsi la polemica sulla classifica finale della 69esima edizione del Festival di Sanremo che ha visto la vittoria del giovane Mahmood ed il secondo posto di Ultimo. Proprio il secondo classificato è stato protagonista di un violento battibecco con i giornalisti nella conferenza stampa di chiusura della kermesse sanremese dal quale è trasparita tutta la rabbia e l'amarezza del giovane per la vittoria sfumata. Delusione che Ultimo ...

Sanremo 2019 - l'ultimo sconvolgente look di Paola Turci : meraviglia a 54 anni : La più bella del Festival di Sanremo? Probabilmente Paola Turci, che a 54 anni sfoggia un fisico pazzesco e la pelle di una ventenne. E anche alla serata conclusiva della kermesse non ha deluso. Per cantare il suo brano l'ultimo ostacolo, si è presentata sul palco con collant neri, tacco alto e mini

Sanremo 2019 - sconvolgente video di Mahmood : quando annunciano la vittoria... cosa non si era notato : Una vittoria contestatissima, quella di Mahmood al Festival di Sanremo col brano Soldi. Una vittoria finita nel mirino per il fatto che il televoto è stato minimizzato e perché c'è chi vede una sorta di "manina" politica dietro al trionfo dell'artista col padre egiziano. E ora, su Twitter, rimbalza

Ultimo primo a Sanremo 2019 per il televoto : «La gente è la mia vittoria» : di Ilaria Del Prete non è arrivato primo al Festival di Sanremo 2019 , così come si era sentito ripetere per tutta la settimana del festival da più fronti, e la sua reazione è stata sotto agli occhi ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni sale sul palco dell'Ariston vestito come un catarifrangente : Chissà se per fare l'abito con cui Claudio Baglioni è sbucato sul palco del teatro Ariston ad aprire la penultima serata del Festival di Sanremo hanno usato il cuki, la famosa carta d'alluminio, o i catarifrangenti. Forse entrambi, visto l'inquietante luccichio argenteo, che faceva pandan coi capell

Al Bano Carrisi boccia Sanremo 2019? Il commento pungente su Bisio - Baglioni e Raffaele : Piovono critiche al Festival di Sanremo 2019 anche da parte di Al Bano Carrisi che, a Un giorno da pecora, lancia frecciatine dirette non solo ai cantanti in gara ma anche alla conduzione di Claudio ...

Sanremo - travolgente Patty Pravo : "Fa caldo - qui uno si rincoglionisce. Briga? Non sa ballare ma è sensibile" : Il supershow dei due cantanti, che hanno duettato in 'Un po' come la vita', tra battute e fuori programma: 'Arrivata al nono festival mi sono detta: facciamo il decimo. Vincere? Sono un'outsider, non ...

Sanremo 2019 - Bisio parla di Salvini (elogiandolo) : “Persona molto spiritosa e intelligente. Il monologo di ieri? Avevo paura di pestare una mer…” : Salvini ha detto di sentirsi “non amato” da Sanremo. E Claudio Bisio in conferenza stampa cita il ministro, elogiandolo. “Conosco Salvini, è una persona molto spiritosa. Ci siamo incontrati una sera a ‘Porta a Porta prima dell’uscita del film ‘Benvenuti al Sud’. Allora era un esponente di spicco della Lega Nord e Bruno Vespa invitò lui, me e il regista Siani. Salvini si dimostrò una persona intelligente, rise ...