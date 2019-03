Salvini incontra i genitori di Pamela Mastropietro

Potenza - bambino vestito da poliziotto incontra Salvini/ 'Il mio sogno si è avverato' : A Potenza, il ministro dell'interno Matteo Salvini ha trovato un bambino vestito da poliziotto che lo aspettava: "Il mio sogno era incontrarti"

Roma - Raggi a Salvini : «Subito misure contro ultras e turisti incivili». Il ministro : pronto a incontrarla : Norme specifiche per fermare tifosi violenti e turisti incivili. È quanto chiede il sindaco di Roma Virginia Raggi in una lettera al ministro dell'Interno Matteo Salvini sollecitando...

Sparò a ladri - Salvini incontra in carcere imprenditore condannato | Anm : così delegittima la magistratura : Il vicepremier: "Pronto ad andare dal presidente Mattarella". La condanna di Angelo Peveri per tentato omicidio è stata di recente confermata in Cassazione

Ilaria Cucchi : ''Incontrare Salvini? Non ho mai ricevuto alcun invito'' : Ospite di Myrta Merlino nel programma L'aria che Tira, in onda su La7, Ilaria Cucchi ha detto di essere disponibile ad un incontro con il ministro degli Interni Matteo Salvini. Il capo del Viminale, ...

Protesta latte - Salvini incontra i pastori sardi : “Portare prezzo a un euro al litro”. M5s : “Basta spot - serve una road map” : Portare il “prezzo del latte di pecora a un euro al litro più Iva”. È quello che chiedono i pastori sardi e quello che promette Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno al Viminale incontra gli allevatori che in questi giorni organizzano i presidi e la Protesta in Sardegna. Al tavolo è presente anche il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lunedì dalla Sardegna aveva ...

Salvini incontra i pastori : "Lavoro per soluzione entro 48 ore" : Lavoro per una soluzione entro 48 ore per restituire dignità e lavoro ai sardi ". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che oggi ha incontrato al Viminale una delegazione di allevatori ...

Salvini incontra al Viminale delegazione venezuelana. Telefonata con Guaidò : Incontro al Viminale tra il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e la delegazione venezuelana dopo la lettera inviata da Guaidò al governo italiano pochi giorni fa. Presenti al Viminale, ...

Venezuela - Moavero incontra delegazione di Guaidò. Domani riferirà in Parlamento. Salvini : “Governo avrà posizione comune” : Il governo non ha ancora un posizione unitaria sulla crisi Venezuelana, ma il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha ricevuto oggi alla Farnesina il presidente della Commissione Esteri dell’Assemblea Nazionale di Caracas, Francisco Sucre, accompagnato dall’ex sindaco della capitale, Antonio Ledezma, e da Rodrigo Diamanti, rappresentante di Juan Guaidó per gli aiuti di emergenza provenienti dall’Europa. Lo ha fatto “anche a nome del ...

Matteo Salvini - mossa a sorpresa con Emmanuel Macron : "Pronto a incontrarlo - a queste 3 condizioni" : La Francia richiama l'ambasciatore a Roma, una rottura diplomatica senza precedenti con l'Italia. Rottura maturata dopo le innumerevoli polemiche delle ultime settimane: immigrazione, gilet gialli (galeotto fu l'incontro di Alessandro Di Battista con i leader della protesta), terroristi che riparano

"Pronto a incontrare Macron". Ma Salvini detta tre condizioni : La Francia richiama l'ambasciatore a Roma, Christian Masset. Una mossa diplomatica senza precedenti che arriva al culmine di una tensione diplomatica sull'asse Roma-Parigi. La portavoce ha precisato che l'ambasciatore è stato richiamato "per consultazioni" dopo che "per vari mesi la Francia è stata soggetta ad attacchi infondati e senza precedenza, dichiarazioni oltraggiose" dei leader italiani. Matteo Salvini si dice "pronto e disponibile" a ...