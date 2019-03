Salute | in Italia ogni 100 mila nascite vi sono 9 morti materne | la metà sono prevenibili

Salute : 3 milioni di italiani con disturbi alimentari - crescono orto e pregoressia : In Italia circa 3 milioni di persone sono costrette a convivere con un disturbo del comportamento alimentare. Per il 96% si tratta di donne anche se la componente maschile sta aumentando. E ai disturbi più comuni, bulimia, anoressia e disturbo da alimentazione incontrollata, si aggiungono forme sempre più diffuse di ortoressia, drunkoressia e pregoressia, in quest’ultimo caso nelle donne in gravidanza. Dal punto di vista della mortalità ...

Welfare : lavorare da casa per oltre 3 italiani su 4 fa bene alla Salute : lavorare da casa incide positivamente sulla salute rispetto alla normale vita da ufficio: la pensa così l’84% degli italiani, secondo i quali il cosiddetto smart working, laddove applicabile, riduce lo stress (39%), dà il vantaggio di lavorare in un ambiente confortevole e su misura (24%) e, perché no, permette di convertire il tempo risparmiato dal viaggio in una migliore gestione anche del proprio benessere (21%). E’ il dato che emerge ...

Salute e nuove tecnologie : è tutta italiana la scoperta che rivoluziona le cure delle ulcere diabetiche : La lotta alle ulcere diabetiche ha un nuovo alleato made in Italy: è in arrivo infatti in soccorso del malato la rivoluzionaria tecnica messa a punto da Mectronic, la Theal Therapy, la laserterapia di ultima generazione che ha stabilito un nuovo standard nel settore. Il diabete rappresenta una delle malattie con più complicazioni per la Salute del paziente e sarà la settima principale causa di mortalità a livello mondiale entro il 2030. Questa ...

Salute : 2 - 5 milioni di italiani con problemi ai reni - 50mila in dialisi : In Italia 2,5 milioni di persone sono affette da Malattia Renale in stadio più o meno avanzato; per alcuni questa condizione evolverà fino all’insufficienza renale e quindi alla dialisi. Attualmente sono 50.000 i pazienti che fanno terapia dialitica, meno di un millesimo della popolazione generale che però assorbe il 2% delle risorse totali destinate alla sanità. A pochi giorni dalla Giornata Mondiale del Rene, che quest’anno si svolgerà il 14 ...

Il boom delle startup italiane nella tecnologia applicata alla Salute : La tecnologia apre scenari che un tempo erano inimmaginabili e lo fa anche nel settore sanitario, in cui tante startup italiane continuano a puntare per ridare slancio e nuove opportunità all'intero comparto. Dall'app che aiuta i pazienti, ma anche i familiari, a gestire le terapie farmacologiche interfacciandosi direttamente con i medici e i farmacisti, al drone ‘salvavita' che trasporta emocomponenti da un ospedale all'altro, passando al ...

Salute : in Italia i maschi meno istruiti muoiono 3 anni prima : Una buona istruzione può allungare la vita. Secondo l”Atlante Italiano delle disuguaglianze di mortalità per livello di istruzione‘, “in Italia le persone meno istruite di sesso maschile rispetto alle più istruite mostrano in tutte le regioni una speranza di vita inferiore di tre anni. Chi ha un basso titolo di studio ha una probabilità di morte superiore del 35% tra gli uomini e del 24% tra le donne“. L’Atlante è ...

La Spagna strappa all'Italia il titolo di nazione più in Salute del mondo : Sarà per il gazpacho? Sarà per la paella? O magari per quel bicchierino di sangria che aiuta il buonumore? Stereotipi a parte, la Spagna ha ufficialmente strappato all'Italia il titolo di nazione più in salute del mondo. Lo conferma l'edizione 2019 del Bloomberg Healthiest Country Index, l'indice che ogni due anni analizza lo stato di salute, l'alimentazione, l'aspettativa di vita e il sistema sanitario di ...

Ambiente : in Italia solo il 43% dei fiumi è in buona Salute : In Italia solo il 43% dei 7.494 fiumi avrebbero raggiunto un ”buono stato ecologico” come richiesto dalla Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE), mentre il 41% è ben al di sotto dell’obiettivo di qualità e un 16% non è stato nemmeno classificato. Per i 347 laghi del nostro Paese, invece, la situazione è ancora più grave visto che appena il 20% è ”in regola” con la normativa europea. E ad essere a rischio è anche la ...

E' boom spesa italiani per 'Benessere e Salute' : 25 mld di euro in più entro 2025 : 'Benessere e salute' al primo posto nelle aree di spesa degli italiani. E lo saranno sempre di più in futuro, tanto che per essi si prevedono 25 miliardi di spesa in più entro il 2025 . E, secondo una ...

Deloitte : italiani spendono per la Salute - ma sono poco tech : Milano, 15 feb., askanews, - Tra i bisogni più sentiti dagli italiani la salute e il benessere sono la principale area di spesa, un aspetto che riguarda il 74% dei nostri concittadini, dato in linea ...

Salute : 24 milioni di malati cronici in Italia - costano 66 - 7 miliardi : Un Paese costretto a fare i conti con le malattie croniche. Patologie in crescita, che l’anno scorso hanno interessato quasi il 40% della popolazione del Belpaese: 24 milioni di Italiani, con 12,5 milioni affetti da multi-cronicità. Tra 10 anni, nel 2028, il numero di malati cronici salirà a 25 milioni, mentre i multi-cronici saranno 14 milioni. La patologia più frequente sarà l’ipertensione, con quasi 12 milioni di persone colpite ...