Salto con gli sci | Coppa del Mondo Trondheim 2019 | Ryoyu Kobayashi torna al successo dopo

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lundby a un passo dalla Sfera di Cristallo - Malsiner e Runggaldier 18^ e 24^ : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Maren Lundby vince ancora e trionfa nel Raw Air! Malsiner e Runggaldier 15^ e 16^ : Maren Lundby non si ferma più e vince anche sul trampolino HS138 di Trondheim (Norvegia), aggiudicandosi il Raw Air Tournament (con grande margine sulla tedesca Althaus) e portandosi ormai ad un soffio dalla certezza aritmetica della seconda Sfera di Cristallo consecutiva. La fenomenale 24enne norvegese ha di fatto conquistato nell’arco di 12 mesi tutto ciò che c’è da vincere nel Salto con gli sci femminile, con la Coppa del Mondo, ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Maren Lundby si mette ancora tutte alle spalle nelle qualificazioni - ottime Runggaldier e Malsiner all’8° e 11° posto : C’è poco da fare: Maren Lundby continua a mettersi sempre, inesorabilmente, inevitabilmente tutte le altre alle proprie spalle. La saltatrice norvegese, ormai in procinto di conquistare la Coppa del Mondo assoluta per la seconda volta consecutiva, ha vinto le qualificazioni sul trampolino HS138 di Trondheim con un Salto di 128.5 metri per 125.5 punti. Per lei, inoltre, continua il dominio nel Raw Air Tournament, dove guida con 870.7 punti, ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Stefan Kraft vince le qualificazioni con ampio margine. Colloredo qualificato - Insam primo escluso : Si sono concluse le qualificazioni della gara maschile sul trampolino HS138 di Trondheim, Norvegia, valida sia per la Coppa del Mondo che per il Raw Air Tournament. A vincerle con ampio margine su tutti i partecipanti è Stefan Kraft: l’austriaco fa registrare il miglior Salto di giornata con 135.5 metri e 138.5 punti, portandosi così in testa anche al Raw Air Tournament con il punteggio di 1075.9. Al secondo posto c’è Ryoyu ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Lillehammer 2019 : Maren Lundby vince ancora in rimonta - battute Althaus e Pinkelnig. Bene Runggaldier e Malsiner - 10^ e 11^ : Questa volta, a Lillehammer, il ruolo da dominatrice Maren Lundby non l’ha assunto. La norvegese, invece, ha messo il vestito di quella che arriva da dietro, chiude quarta la prima serie con 125.5 metri e 133.4 punti e poi, con il secondo Salto, la pressione di dover intascare un altro alloro proprio non la sente: 138 metri, 138.3 punti parziali, 271.7 totali e dodicesimo trionfo in Coppa del Mondo per questa stagione, che la sta vedendo ...

Salto con gli sci - Elena Runggaldier chiude decima a Lillehammer : Lara Malsiner subito dietro : Runggaldier centra la seconda top ten stagionale: 10ª sull’HS140 di Lillehammer. Malsiner 11ª a due decimi dalla compagna Ottima prova delle due saltatrici italiane sul prestigioso trampolino di Lillehammer. Elena Runggaldier centra la seconda top ten stagionale chiudendo al decimo posto con il punteggio complessivo di 205.9, Lara Malsiner arriva appena dietro la compagna di squadra, con soli due decimi di differenza. La più esperta ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi porta a casa la sfera di cristallo con 5 gare d’anticipo! Lotta tra Stoch e Kraft per la piazza d’onore : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Lillehammer 2019 : Stefan Kraft domina e centra il quarto successo stagionale - sul podio Johansson e Kobayashi : Stefan Kraft regala spettacolo e conquista un meritatissimo successo sul trampolino HS140 di Lillehammer (Norvegia) in occasione della quartultima tappa della stagione di Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci. La gara odierna, valevole anche per la classifica generale del Raw Air Tournament, è stata dominata in lungo e in largo dal fuoriclasse austriaco che si è dimostrato superiore alla concorrenza in entrambe le serie rifilando ben ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Lillehammer 2019 : nelle qualificazioni femminili vola Maren Lundby - 18° e 27° posto per Runggaldier e Malsiner : qualificazioni serali disturbate da un forte vento, quelle della gara di Coppa del Mondo di Lillehammer che vale anche come prima parte del secondo atto femminile del Raw Air Tournament. A Maren Lundby, però, questo semplicemente non interessa: tra spostamenti di stanga e interruzioni, lei trova una prestazione maestosa e, con 141.5 metri saltati, chiude a quota 152.8 la serata, per la gioia del pubblico del suo Paese. Secondo posto in ...

Salto con gli sci – Coppa del mondo - Colloredo e Insam out nelle qualificazioni dell’HS140 di Lillehammer : Colloredo e Insam eliminati nelle qualificazioni dell’HS140 di Lillehammer, adesso tocca a Runggaldier e Malsiner Sebastian Colloredo e Alex Insam eliminato nelle qualificazioni del Salto dall’HS140 maschile di Lillehammer, seconda tappa del circuito “Raw Air” inserito in Coppa del mondo. Il friulano e l’aloatesino hanno realizzato rispettivamente il 66simo e 69simo punteggio (85 e 81,1), lontani dai cinquanta ...