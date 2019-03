Salisburgo-Napoli streaming | guardala in diretta e in tempo reale I link e la guida

Dove guardare Inter-Eintracht e Salisburgo Napoli : Ottavi di finale di Europa League. Alle 18.55 Salisburgo-Napoli su Sky Sport Uno ; alle 21 Inter-Eintracht su TV8 e Sky Sport

Salisburgo-Napoli La diretta dalle 18.55 Torna il 4-3-3 con Callejon - Milik e Insigne : Trasferta austriaca sulla carta semplice per il Napoli, che alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim, sobborgo di Salisburgo, è chiamato a gestire il perentorio 3-0 maturato nella gara d'andata del San ...

Salisburgo-Napoli - le formazioni ufficiali : Gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo il 3-0 dell’andata al San Paolo, il Napoli affronta il Salisburgo in trasferta. Obiettivo, passaggio del turno, che a meno di clamorosi ribaltoni dovrebbe essere portato a termine. Salisburgo-Napoli, LE formazioni ufficiali SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguéné, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Minamino; Wolf; Daka, Dabbur. All. Rose. NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, ...

Salisburgo-Napoli : giocano Insigne e Fabian - Ounas in tribuna (in panca Younes) : Inedita coppia centrale difensiva Ancelotti ha deciso: gioca Insigne al fianco di Milik al centro dell’attacco nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Salisburgo. Il capitano è stato preferito a Mertens che va in panchina. Recupera Fabian schierato al centro. L’altra novità arriva dalla panchina dove Younes viene preferito a Ounas. Napoli (4-4-2): Meret, Hysaj, Luperto, Chiriches, Mario Rui; Callejon, ...

Diretta Salisburgo-Napoli ore 18.55 : probabili formazioni e come vederla in tv : SEGUI Salisburgo-Napoli IN Diretta SUL NOSTRO SITO Diretta TV - Salisburgo-Napoli è in programma alla Red Bull Arena alle 18.55 e sarà visibile in esclusiva in Diretta su Sky Sport 1 Sky Calcio . ...

