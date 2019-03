Salisburgo-Napoli 2-1 La diretta Raddoppio di Gulbrandsen

Fa tutto il Napoli : il gol (Milik) e il pareggio del Salisburgo (regalo di Allan). 1-1 primo tempo : Napoli come Penelope Il Napoli crea, il Napoli distrugge. A Salisburgo , nel primo tempo , il Napoli è come Penelope. Segna dopo 14 minuti con Milik. Poi, però, regala il pareggio agli austriaci con un assist di Allan che concede loro la ripartenza. Il Napoli gioca bene, tiene il campo, colpisce anche un palo ma si concede qualche distrazione di troppo: due volte con Meret – passaggi rischiosi – e una volta con Allan che costa il gol ...

Live Salisburgo -Napoli 1-1 Il primo tempo termina in parità : Trasferta austriaca semplice solo sulla carta per il Napoli, che alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim, sobborgo di Salisburgo, è chiamato a gestire il perentorio 3-0 maturato nella gara...

Live Salisburgo -Napoli 0-1 Milik implacabile per il vantaggio : Trasferta austriaca semplice solo sulla carta per il Napoli, che alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim, sobborgo di Salisburgo, è chiamato a gestire il perentorio 3-0 maturato nella gara...

Salisburgo -Napoli 0-0 : risultato e cronaca in diretta live : Salisburgo-Napoli , Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato , pagelle, tabellino e sintesi

Giuntoli : «Salisburgo - match complicato. Ci vorrà il miglior Napoli» : Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli fresco di rinnovo, è stato intervistato a Sky Sport poco prima della partita. «A differenza di ciò che sembra, è una partita molto complicata nonostante il 3-0 dell’andata. Lo scorso anno, la Lazio aveva vinto largamente in casa, poi ha subito tre gol e non accadde per caso. Sarà una gara lunga, ci vorrà il miglior Napoli per superare il turno stasera». «Non posso riassumere in due minuti ...