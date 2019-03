Saipem - Consob : “Omissioni nel prospetto dell’aumento di capitale da 3 - 5 miliardi”. Ma la multa è di soli 700mila euro : Saipem non ha comunicato informazioni rilevanti sul suo stato di salute nel prospetto sull’aumento di capitale da 3,5 miliardi del 2015. Operazione che ha contato tra gli investitori anche il Fondo strategico italiano della Cassa Depositi e Prestiti. La Consob , politica permettendo, se n’è accorta e, al termine di un lungo procedimento, ha finito col multa re l’allora direttore finanziario di Saipem , Alberto Maria Chiarini e ...

Saipem - sanzioni da Consob ma la società si riserva diritto di impugnare delibera Commissione : La Consob ha sanzionato per 200mila euro l'Amministratore Delegato di Saipem , Stefano Cao e per 150mila euro il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in carica al ...