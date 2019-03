Sacche di resistenza a Zingaretti

huffingtonpost

(Di giovedì 14 marzo 2019) Giachetti e i suoi non parteciperanno al voto per l'elezione di Gentiloni e Zanda, nonostante il rapporto personale di lunga data, che lega l'ex candidato alla segreteria con i prossimi presidente (soprattutto) e tesoriere, risalente ai tempi della giunta capitolina di Francesco Rutelli. "Ma la questione è politica, non di affetto personale", spiega Giachetti. La sua minoranza, infatti, vuole segnalare il proprio distacco dai nuovi organismi dirigenti, anche solo dalla loro scelta, soprattutto se essi nascono come scelta autonoma e non condivisa del segretario. Ma Giachetti è il primo a segnalare così nettamente la prima linea di demarcazione. La lista dei distinguo delle varie minoranze nella celebrazione dell'investitura diè infatti lunga. Anzi, così lunga da poter lunga da poter dire che il nuovo Pd parte nel segno di tantedi ...

