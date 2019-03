Rugby – Il pilone italo-argentino Marco Ciccioli va a rinforzare la prima linea delle

sportfair

(Di giovedì 14 marzo 2019)è un nuovo giocatoreZebre: ilandrà aladel club Martedì è atterrato in Italia il; il numero tre proveniente dal club di Buenos Aires del CASI, Club Atlético de San Isidro. L’ingaggio del giocatore si è reso necessario dopo gli infortuni che hanno messo fuori causa tre piloni destri: Chistolini, Zilocchi e pure l’altroBello, operato al ginocchio lunedì scorso per il quale la stagione è finita anzitempo.Con i colori bianconeri del club della capitale argentina il numero 3 ha giocato 39 partite del massimo campionato nazionale in tre stagioni, esordendo ventunenne nel Giugno 2016. Nelle ultime due stagioni sono state 35 le presenze da titolare in 36 partite, a testimoniare la fiducia verso il giocatore da parte del club fondato nel 1907.ha appena ...

