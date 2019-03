adnkronos

(Di giovedì 14 marzo 2019) ... avremo la possibilità di ristrutturare il nostro albergo, portandolo dalla categoria 4a 5, con risvolti positivi dal punto di vista non solo dell'immagine ma anche dell'economia per ...

BinaryOptionEU : Royal Imera, con contratto di sviluppo hotel 5 stelle in Sicilia - Adnkronos : Royal Imera, con contratto di sviluppo hotel 5 stelle in Sicilia - TV7Benevento : Royal Imera, con contratto di sviluppo hotel 5 stelle in Sicilia... -