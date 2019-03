Rovigo | bimba nata tetraplegica Le perizie Vivrà poco | risarcimento va

ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2019), 14 marzo 2019 -, quindi ilva ridotto. Q uesta in estrema sintesi è l'istanza perorata dalle assicurazioni di fronte alla quarta sezione civile della Corte d'Appello di ...

GianniCestra69 : RT @claudioerpiu: Bimba resa tetraplegica da un errore di due ginecologhe Risarcita, la vergogna viene dopo. Le assicurazioni. Non vi paghi… - buonaarianuova : RT @claudioerpiu: Bimba resa tetraplegica da un errore di due ginecologhe Risarcita, la vergogna viene dopo. Le assicurazioni. Non vi paghi… - myriam81 : RT @claudioerpiu: Bimba resa tetraplegica da un errore di due ginecologhe Risarcita, la vergogna viene dopo. Le assicurazioni. Non vi paghi… -