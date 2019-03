Roma | Ranieri | ' C' è predisposizione a fare quello che chiedo Voglio una squadra senza

Roma - quanti acciacchi per Ranieri : “Kolarov e Zaniolo in dubbio per la Spal” : Aleksandar Kolarov e Nicolò Zaniolo non si sono allenati in gruppo con la Roma e dunque rischiano di saltare la gara contro la Spal Aleksandar Kolarov e Nicolò Zaniolo sono in dubbio per il match della Roma sul campo della Spal. La conferma arriva dal tecnico dei giallorossi, Claudio Ranieri, a due giorni dalla trasferta di campionato. “Devo valutare bene tutto tra oggi e domani, Kolarov e Zaniolo ad oggi non si sono ancora allenati ...

Calcio : Roma batte Empoli 2-1 - buona la prima di Ranieri : buona la prima per Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. I giallorossi battono per 2-1 l'Empoli all'Olimpico. Tutte nel primo tempo le reti. Apre le marcature El Shaarawy al 9' minuto. Quattro minuti dopo però l'Empoli trova il pareggio con un autogol di Juan Jesus. Ci pensa Schick al 33' a riportare gli uomini di Ranieri in vantaggio con un colpo di testa su punizione di Florenzi battuta dalla destra. Il secondo tempo vede più ...

Claudio Ranieri ha chiesto ai giocatori della Roma di 'morire in campo' : A poco più di 8 anni di distanza dalla sua ultima volta in giallorosso, Claudio Ranieri si appresta ad iniziare una nuova avventura sulla panchina giallorossa. Scelto come uomo ideale per guidare la squadra verso l'unico obiettivo rimasto in questa stagione, ovvero un posto che garantirebbe l'accesso alla prossima Champions League, Ranieri è chiamato a far rialzare la Roma dopo un periodo nero, cui sono seguiti l'esonero di Di ...

Roma : meno pressing - più lanci lunghi. Ecco la ricetta di Ranieri : Il suo calcio non richiede diavolerie, per questo Claudio Ranieri ha più la faccia da angelo della panchina che del demonio. 'La cosa migliore della partita contro l'Empoli è stata il risultato - ha ...

Roma - Rosella Sensi : «Stimo molto Ranieri - così come Di Francesco» : Roma - Dismessi i panni della presidentessa della Roma , l'ex numero uno capitolina Rosella Sensi ha indossato quelli da tifosa. Intervistata da Retesport, la Sensi ha commentato la scelta di affidare ...

La Roma di Ranieri batte l’Empoli - le esultanze social dei tifosi : La prima partita di Claudio Ranieri al suo secondo mandato come tecnico dei giallorossi si è conclusa con una vittoria e i tifosi giallorossi hanno voluto festeggiarla anche sui social. Gli utenti hanno commentato la partita, prestando attenzione al ritorno di Ranieri: “Ranieri ha ereditato una squadra fisicamente devastata“, “Mi viene da pensare a questo punto, se solo fosse arrivato prima, per cosa saremmo in ...

Roma-Empoli - Ranieri soddisfatto : “sicuro che avrebbero annullato il 2-2. Zaniolo? Solo un indurimento” : L’allenatore giallorosso ha analizzato la vittoria ottenuta sull’Empoli, soffermandosi anche sulle condizioni di Zaniolo La Roma batte l’Empoli 2-1 nel posticipo della 27ª giornata, permettendo così a Claudio Ranieri di festeggiare il ritorno sulla panchina giallorossa con una vittoria. All’Olimpico i padroni di casa sbloccano il risultato al nono minuto con El Shaarawy e regalano il momentaneo pareggio ai toscani ...

