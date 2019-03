ilmessaggero

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il sospetto è che, nella fretta di correre ai ripari dopo gli incidenti a raffica che si sono verificati negli ultimi mesi, siano stati, lasciando le strade di...

GiovanniSmecca : La strage di alberi, beffa a Roma: abbattuti quelli sani, quelli malati ancora in piedi - franbellino : La strage di alberi, beffa a Roma: abbattuti quelli sani, quelli malati ancora in piedi - Il Messaggero - breakingnewsit : #topnews Roma, beffa alberi: abbattuti i sani, quelli malati ancora in piedi -