Risultati Eurolega | grande vittoria dell’Olimpia trascinata da James | vincono Real Madrid

sportfair

(Di giovedì 14 marzo 2019) Olimpia Milano vittoriosa contro l’Olympiacos nel ventiseiesimo turno di, playoff un po’ più vicini Serata splendida per l’Olimpia Milano in, a fare da contraltare a quanto accaduto nel calcio con l’Inter sconfitta a Milano dall’Eintracht. Come detto, l’Olimpia ha vinto contro l’Olympiacos,da unMikeda 27 punti ed una leadership da favola. 66-57 il punteggio in favore dell’Armani che ha vinto dunque una sfida fondamentale per restare nei primi 8 posti che valgono i playoff. Il, prossimo avversario dei milanesi, ha dominato invece sul parquet del Khimki 75-100,anche per lo Zalgiris 85-79 contro il Bayern Monaco, Maccabi invece sconfitto 71-79 dall’Efes. Di seguito la classifica dell’, in attesa della fine dell’ultimo incontro odierno tra Gran ...

OA_Sport : #Basket, Eurolega 2018-2019: l'Olimpia Milano trionfa contro l'Olympiacos, ad Assago è 66-57 e con i risultati degl… - basketissimo : Eurolega, 26.a giornata: risultati e classifica aggiornata - LucaNardo97 : RT @basketissimo: Eurolega, 26.a giornata: programma, orari e dirette tv Eurosport -