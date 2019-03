Rifiuti | arrestato per corruzione ex presidente provincia Taranto

Milano - 15 arresti per traffico illecito di Rifiuti dopo rogo del deposito a Bovisasca. Un arrestato diceva : “Faremo il botto” : “Tutto bene, faremo il botto”. Così diceva uno degli arrestati qualche giorno prima dell’incendio in un deposito di 13mila metri cubi avvenuto lo scorso 14 ottobre a Milano, che per l’accusa sarebbe servito per “smaltire illegalmente” i rifiuti. Mercoledì mattina la polizia ha eseguito in diverse regioni un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, di cui 8 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e ...