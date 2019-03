Rifiutato dalla ex in diretta a “C’è posta per te” | accoltella il nuovo fidanzato della

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) Non si arrendeva alla finesua storia d’amore e pur di farsi perdonaresua ex fidanzata era andato anche in televisione, a C’èper Te, la trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. In quell’occasione però, lei non aveva voluto “aprire la busta” e quindi rivederlo, rifiutando le sue scuse. Emanuele Colurcio, questo il nome del giovane, non ha accettato di esser stato respinto davanti a milioni di telespettatori e per questo hato ilragazza.I fatti risalgono al gennaio del 2016 ma solo mercoledì è arrivata la condanna definitiva per Colurcio a 8 mesi di carcere per tentato omicidio premeditato. L’aggressione avvenne nella zona dei Baretti di Chiaia a Napoli: Emanuele aveva 22 anni, la vittima, Domenico Di Matteo, riportò gravissime lesioni all’addome. Tra i capi di imputazione, ...

