Rifiutato dalla ex a C' è posta per te | accoltellò il nuovo fidanzato di lei | condannato

(Di giovedì 14 marzo 2019) Emanuele Colurcio all'epoca aveva 22 anni ed aveva deciso di rivolgersi a C'èper te per tentare di far pace con la sua ormai ex fidanzata. Era il 2016 quando Maria De Filippi ospitò in studio il ragazzo per provare a farlo riconciliare con la sua compagna. All'epoca, però,non ci fu nulla da fare perché la ragazza decise di chiudere la busta di C'èper te. Emanuele decise così di accoltellare ilcompagno di lei. Ieri è arrivata la condanna definitiva a 8 anni di carcere.Emanuele Colurcio e il gesto folle C'èper te non servì ad Emanuele Colurcio per riconquistare la donna che aveva perso. Il ragazzo, nonostante le scuse fatte all'interno del programma di Maria De Filippi, ricevette un nosua ex che decise di chiudere la busta. Forse preso da un impeto di estrema follia per essere statodavanti a milioni di telespettatori, Emanuele decise di ...

