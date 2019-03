Riconoscere l’infarto femminile | malattie cardiache prima causa di morte anche nelle donne

caffeinamagazine

(Di giovedì 14 marzo 2019) Con un decesso ogni 10 minuti, lecardiovascolari e l’infarto sono il killer numero uno delle. Ma la maggioranza di loro non è consapevole del rischio, mentre quasi l’80% degli eventi cardiaci potrebbe essere prevenuto. Se ne è parlato a Sesto San Giovanni (Milano) in occasione del convegno ‘Infarto ecardiovascolari al: come vivere con il cuore’, promosso da Abbott in collaborazione con la Società italiana di cardiologia (Sic), con l’obiettivo di aumentare la conoscenza delle patologie cardiovascolari e incentivare lead adottare strategie salva-cuore alNel corso del convegno è stata presentata l’edizione 2019 della campagna di informazione ‘Vivi con il Cuore’ pere prevenire l’infarto nella donna. Inoltre, i medici cardiologi della Sic hanno offerto consigli utili e ...

