juvedipendenza

(Di giovedì 14 marzo 2019) CR7, tramite il proprio account instagram, ha colto l’occasione per pubblicare unadella conversazione Whatsapp con Cristiano Ronaldo pochi giornidel super match trantus eMadrid. L’ex difensore dellantus ha voluto caricare l’attaccante portoghese, spingendolo a dare tutto per ottenere il passaggio del turno. Secca e decisa la … More

juvedipendenza : Retroscena CR7: il messaggio ad Evra prima di Juve-Atletico -FOTO- - infoitsport : RETROSCENA - Marotta contrario all'arrivo di CR7! Ecco la strategia involontaria dietro al suo acquisto - SiamoPartenopei : RETROSCENA - Marotta contrario all'arrivo di CR7! Ecco la strategia involontaria dietro al suo acquisto -