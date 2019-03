Reggio Calabria: arrestato Ciro Russo, l’uomo che ha cercato di dare fuoco alla ex moglie (Di giovedì 14 marzo 2019) È stato arrestato dopo quasi due giorni di ricerche Ciro Russo, il quarantaduenne di origine napoletana che martedì ha tentato di uccidere l'ex moglie dandole fuoco. Gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Reggio Calabria lo hanno scovato in centro città, nei pressi di una pizzeria, dove probabilmente stava andando a comprare la cena.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 14 marzo 2019) È statodopo quasi due giorni di ricerche, il quarantaduenne di origine napoletana che martedì ha tentato di uccidere l'exdandole. Gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura dilo hanno scovato in centro città, nei pressi di una pizzeria, dove probabilmente stava andando a comprare la cena.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

NicolaMorra63 : Per la seconda volta sciolta l'Azienda Sanitaria di Reggio Calabria. Per infiltrazioni 'ndranghetiste. Non so se mi… - GiuliaGrilloM5S : Lo scioglimento dell’ASP di Reggio Calabria per infiltrazioni mafiose conferma il quadro che ho descritto giorni fa… - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta, il Consiglio dei ministri ha deciso lo scioglimento dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calab… -