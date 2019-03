Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza | il manuale Inps in pdf

Esclusi Reddito di cittadinanza : chi esce dai requisiti nel decreto legge : Esclusi Reddito di cittadinanza: chi esce dai requisiti nel decreto legge Reddito di cittadinanza, chi è fuori Chi potrà accedere alla attesissima misura del Reddito di cittadinanza? La risposta non è ancora ufficiale. Tuttavia è possibile avanzare alcune ipotesi sulla base del contenuto della bozza di decreto che dovrebbe essere approvato a giorni. Si tratta del “decreto-legge contenente disposizioni relative all’introduzione del Reddito ...

Reddito di cittadinanza - i requisiti per averlo : Il primo passo per ottenere il Reddito di cittadinanza è la verifica dei requisiti base necessari ad averne diritto: Essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa. Avere un Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, aggiornato inferiore a 9.360 euro annui. Possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non ...

Reddito di cittadinanza - lo perderanno condannati e latitanti : Un emendamento al decretone presentato dalle relatrici Dalila Nesci (M5S) e Elena Murelli (Lega) prevede lo stop a Reddito e pensione di cittadinanza per chi ha subito una misura cautelare personale, "anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo", o una condanna "anche con sentenza non definitiva"Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - la protesta dei precari Anpal : 'Formeremo 3mila navigator e siamo senza futuro' : âIl mio futuro? Non ci spero piùâ: lo dice ridendo Mimma, precaria dellâAnpal Servizi, la società che si dovrà occupare della...

Per la comunità di Sant'Egidio il Reddito di cittadinanza non raggiunge i più poveri : 'Non siamo contrari al reddito di cittadinanza, ma siamo favorevoli che raggiunga anche le parti più povere della nostra società'. A parlare in un'intervista a The Post Internazionale, TPI, è Marco ...

Milano - Ncc in protesta contro il governo : "In fila per chiedere Reddito di cittadinanza" : Milano, 13 marzo 2019 - Ncc in protesta a Milano contro la nuova regolamentazione introdotta dal governo. Un presidio di autisti è stato organizzato sotto il palazzo della Regione Lombardia. "Visto ...

Reddito di cittadinanza : utile per pagare mutui - affitto e forse mobili o elettrodomestici : Dal 6 marzo sono già 500.000 le domande per il Reddito di cittadinanza presentate dai cittadini, una misura destinata a soggetti al di sotto della soglia di povertà, disagiati sociali o come lavoro. La soglia della povertà Istat è fissata a 780 euro e proprio questa la cifra che il governo ha promesso nella misura come importo massimo erogabile ad un singolo beneficiario del sussidio. I soldi verranno caricati su speciali carte magnetiche, del ...

Beppe Grillo in Calabria : "Qui meno domande per il Reddito di cittadinanza. O lavorate tutti in nero o siete tutti ndranghetisti" : Una battuta nel suo stile provocatorio. Dopo l'affondo contro gli abruzzesi ("Ci restituiscano i 700mila euro che gli abbiamo dato l'anno scorso", aveva detto dopo la sconfitta alle regionali), questa volta Beppe Grillo se la prende con i calabresi. Nel corso del suo spettacolo "Insomnia - Ora dormo!" a Catanzaro, il comico fondatore del Movimento 5 Stelle ha parlato del reddito di cittadinanza: "La Calabria è la regione che in assoluto ...

Napoli - gli Ncc contro il governo : «Vogliamo Reddito di cittadinanza» : Decine di autisti in fila davanti ad un ufficio postale di Napoli nei pressi della sede della giunta regionale della Campania per chiedere il reddito di Cittadinanza. È la protesta rivolta al...

Grillo su Reddito cittadinanza offende i calabresi : “Lavorate in nero o siete della ‘ndrangheta” : La provocazione di Beppe Grillo, fatta davanti a un pubblico di calabresi, ha fatto discutere. L'ex comico genovese durante lo spettacolo di ieri sera: "La Calabria è la Regione che in assoluto ha fatto meno domande di reddito di cittadinanza. E allora diciamolo che o lavorate tutti in nero o siete tutti della 'ndrangheta"--“La Calabria e’ una terra strana”, e Beppe Grillo all’inizio del suo spettacolo ‘Insomnia’ al Teatro Politeama di Catanzaro ...

Reddito di cittadinanza : elenco lavori da rifiutare senza perdere i soldi : Reddito di cittadinanza: elenco lavori da rifiutare senza perdere i soldi A stabilirlo un emendamento al “decretone”, Dl 4/2019, che introduce il Reddito di cittadinanza: i beneficiari della misura possono rifiutare un’offerta di lavoro non “congrua”. Con tale termine si deve intendere una posizione che prevede una retribuzione del 10% inferiore alla cifra massima del beneficio fruibile dal singolo individuo. Reddito di cittadinanza: ...

Reddito di cittadinanza - Donazzan : 'Meno navigatori - più coordinamento' : E la commissione ha dimostrato, al di là delle appartenenze politiche diverse, grande serietà e capacità politica non solo nel difendere le prerogative delle Regioni in tema di politiche del lavoro, ...

I precari che si occuperanno del Reddito di cittadinanza : Il paradosso è che saranno dei precari, addirittura dei lavoratori con un contratto a progetto a doversi occupare di aiutare i disoccupati a beneficiare del reddito di cittadinanza. Leggi

Pini - ex deputato Lega : 'La Lega di Bossi non avrebbe mai approvato il Reddito di cittadinanza' : Io, Gianni Fave e tanti altri abbiamo perso quel congresso 80 a 20 e non ci siamo ricandidati, non siamo come quelli del Pd che perdono, dicono che si ritirano dalla politica e poi vanno ad ...