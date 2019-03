viveremarche

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il ricco programma di iniziative fa parte di 'Infinito Leopardi', un evento che tra mostre, spettacoli, conferenze, pubblicazioni per tutto il 2019 solleciterò la necessità di tornare a pensare all'...

SistemaMuseo : RT @viveremarche: Recanati: il ministro Bussetti e Vittorio Sgarbi danno il via alla Giornata mondiale della poesia - viveremarche : Recanati: il ministro Bussetti e Vittorio Sgarbi danno il via alla Giornata mondiale della poesia… - viv_civitanova : Recanati: il ministro Bussetti e Vittorio Sgarbi danno il via alla Giornata mondiale della poesia… -