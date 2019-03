Real Madrid | primo colpo per Zidane | preso Militão a 50 milioni!

Il Real Madrid compra dal Porto il difensore Militao per 50 milioni : Il progetto Zidane Parte il Real Madrid di Zidane. E parte senza badare a spese. Il club di Florentino Perez scuse i primi 50 milioni di euro e paga al Porto la clausola per il difensore brasiliano Militao che a gennaio ha compiuto 21 anni e ha una presenza nella Nazionale brasiliana. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2025 e guadagnerà tra i 4 e i 5 milioni di euro a stagione (al netto dei bonus). As scrive che può giocare sia ...

Josè Mourinho nega la volontà di tornare al Real Madrid : “non l’ho mai detto - giusto puntare su Zidane” : Josè Mourinho dunque non tornerà al Real Madrid, il club madrileno ha scelto Zidane per sostituire l’esonerato Solari Josè Mourinho è stato ospite della trasmissione “El Chiringuito”, all’interno della quale ha parlato anche del ritorno al Real Madrid di Zinedine Zidane. Lo special One ha negato di essersi proposto ai blancos nelle ultime settimane ed ha augurato buona fortuna a Zidane per il suo ritorno in sella: “Mi sembra ...

Real Madrid - retroscena Mourinho : Benzema e Sergio Ramos... : Secondo quanto riferisce il quotidiano catalano Sport , Benzema e Sergio Ramos avrebbero detto no al ritorno di José Mourinho . Lo Special One è stato in ballottaggio con Zinedine Zidane fino alla fine, con lo spogliatoio che ha scelto il francese.

Real Madrid - primo allenamento con Zidane. Subito un colloquio con Sergio Ramos : primo allenamento a porte chiuse per il Real Madrid dello Zidane-bis. L'allenatore francese, tornato a Valdebebas, ha prima radunato la squadra in mezzo al campo per una chiacchierata , per poi ...

Juve - Cristiano Ronaldo fa un assist al Real Madrid : più guadagni dopo ko dell'Atletico : Chissà cosa avranno pensato in casa Real. All'indomani del ritorno sulla panchina Blancos di Zidane - scelta consequenziale a una stagione disastrosa - è stato l'ex Cristiano Ronaldo a rifilare una ...

Juventus - Isco vuole i bianconeri : è stanco del Real Madrid : Juventus Isco – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni di spesa per […] L'articolo Juventus, Isco vuole i bianconeri: ...

Zidane torna al Real Madrid con un contratto da nababbo : ecco quanto guadagnerà Zinedine : Zinedine Zidane è nuovamente il tecnico del Real Madrid dopo mesi di riflessione durante i quali i blancos hanno sofferto molto Zinedine Zidane è tornato al Real Madrid dopo qualche mese sabbatico. In pochi forse si sarebbero aspettati un ritorno così repentino dopo l’addio estivo, ma tant’è, da inizio settimana è nuovamente lui il tecnico dei blancos. “El Confidencial” ha pubblicato oggi le indiscrezioni in merito al contratto ...

Real Madrid - stipendio da 12 milioni per Zidane : stipendio Zidane Real Madrid – Con una mossa a sorpresa Zinedine Zidane è tornato a guidare il Real Madrid, a meno di un anno dal suo addio, arrivato dopo la vittoria della terza Champions League consecutiva. L’allenatore francese subentra a Santiago Solari, che a sua volta aveva sostituito Lopetegui in una stagione tutt’altro che da […] L'articolo Real Madrid, stipendio da 12 milioni per Zidane è stato Realizzato da Calcio e Finanza ...

Calciomercato Juve - possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid (RUMORS) : Le prime pagine dei giornali di oggi sono tutte per Cristiano Ronaldo, definito "re", "mostro" e "disumano", dopo la superba tripletta rifilata all'Atletico Madrid (due colpi di testa sontuosi e il rigore decisivo che ha fissato il risultato sul tre a zero per i bianconeri). La super prestazione del fenomeno portoghese ha permesso alla Juventus di ribaltare il due a zero subito all'andata dalla squadra allenata da Diego Simeone, che dopo la ...

Juventus-Atletico Madrid : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo Reale RISULTATO FINALE (3-0) : Juventus-Atletico Madrid: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (3-0) diretta Juventus-Atletico Madrid: il commento FINALE Una notte da ricordare, da incorniciare per la Juventus in quel di Torino. Una magica notte di Champions League come poche, come quasi nessuna per cuore e intensità mostrata in campo. La Juventus ha giocato una partita straordinaria, battendo su tutta la linea i colchoneros che hanno ...

Juventus-Atletico Madrid : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo Reale LIVE (3-0) : Juventus-Atletico Madrid: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (3-0) diretta Juventus-Atletico Madrid: secondo tempo 92′ Giallo per Vitolo: proteste in occasione del calcio di punizione su Ronaldo che gli costa il cartellino. 90′ L’arbitro assegna 5 minuti di recupero. 86′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! CRISTIANO RONALDO, LA TRIPLETTA DI CR7! STRAORDINARIA LA SUA PARTITA! DAL DISCHETTO ...

Juventus-Atletico Madrid : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo Reale LIVE (2-0) : Juventus-Atletico Madrid: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (2-0) diretta Juventus-Atletico Madrid: secondo tempo 54′ Assedio Juventus! Cross dalla destra di Cancelo per Bernardeschi, che di testa colpisce ma mette a lato. 52′ Cross di Spinazzola dalla sinistra a cercare la testa di Bernardeschi sul secondo palo. Pallone che finisce sul fondo. 51′ Straordinaria la prestazione fin qui dei ...