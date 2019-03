Militao al Real Madrid : ufficiale per la prossima stagione : Eder Militao sarà un giocatore del Real Madrid a partire dalla stagione 2019/2020. Era nell'aria da qualche mese: il difensore attualmente impegnato nel Porto era da tempo nel mirino del Real, tanto che oggi arriva soltanto l'ufficialità. Un contratto di sei anni, quindi fino al 2025, lo terrà legato ai blancos di Zinedine Zidane. Il club ha comunicato oggi la notizia dell'acquisto del ventunenne brasiliano per la prossima stagione. Il reparto ...

Real Madrid - Mourinho glissa sulla questione allenatore : “Zidane perfetto per il ruolo - non sono deluso” : Josè Mourinho era fra i principali candidati a sostituire Santiago Solari sulla panchina del Real Madrid, posto poi occupato da Zidane: il portoghese si dice contento per la scelta del club “Zinedine Zidane è perfetto per il Real Madrid“. sono le parole di Josè Mourinho riguardo al ritorno sulla panchina dei ‘blancos’ del tecnico francese, ruolo per cui era in corso anche lo ‘special one’ dopo ...

Eder Militao è un nuovo giocatore del Real Madrid : Eder Militao è un nuovo giocatore del Real Madrid Il Real Madrid prova a mettersi il periodo buio alle spalle e comincia a guardare al futuro. La stagione in corso, a meno di clamorosi ribaltoni in questi ultimi mesi, porterà i galacticos a chiudere senza titoli, se escludiamo il Mondiale per Club vinto lo scorso dicembre. Dopo aver ufficializzato il ritorno a sorpresa di Zinedine Zidane in panchina, il Madrid ha ufficializzato il primo ...

Josè Mourinho sul ritorno di Zidane : “è perfetto per il Real Madrid” : Il ritorno di Zinedine Zidane “è perfetto per il Real Madrid”. Sono le importanti dichiarazioni di Josè Mourinho, intervistato da El Chiringuito Tv, l’ex United ha commentato così la decisione del Real Madrid di richiamare il francese al posto di Solari. “E’ perfetto con le cose fantastiche che ha fatto negli ultimi anni. perfetto per il Madrid e per lui: è una grande opportunità per dimostrare quanto è bravo, ...

Mourinho : 'Zidane al Real Madrid è perfetto. Io deluso? No - perché dovrei esserlo?' : Per alcune settimane è stato nel mirino del club per un'esperienza-bis. Alla fine, però, il Real Madrid ha optato per un altro ritorno di lusso, quello di Zinedine Zidane , e lui è rimasto, ...

Real Madrid : Militao è il primo acquisto : ROMA, 14 MAR - Il Real Madrid, fuori dalla Coppa del Re, dalla lotta per la conquista della Liga 2018/19 e della Champions, prepara già la stagione del grande rilancio. Dopo avere ingaggiato ...

Real Madrid - Zidane ha il primo colpo : ecco Militão per 50 milioni! : TORINO - Si è rimesso sulla stessa panchina che aveva lasciato dopo la terza Champions League consecutiva conquistata il 31 maggio 2018 a Kiev, quella del Real Madrid , ed ora Zinedine Zidane ha già ...

Real Madrid - primo colpo per Zidane : preso Militão a 50 milioni! : ROMA - Si è rimesso sulla stessa panchina che aveva lasciato dopo la terza Champions League consecutiva conquistata il 31 maggio 2018 a Kiev, quella del Real Madrid , ed ora Zinedine Zidane ha già il ...

Il Real Madrid compra dal Porto il difensore Militao per 50 milioni : Il progetto Zidane Parte il Real Madrid di Zidane. E parte senza badare a spese. Il club di Florentino Perez scuse i primi 50 milioni di euro e paga al Porto la clausola per il difensore brasiliano Militao che a gennaio ha compiuto 21 anni e ha una presenza nella Nazionale brasiliana. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2025 e guadagnerà tra i 4 e i 5 milioni di euro a stagione (al netto dei bonus). As scrive che può giocare sia ...

Real Madrid - primo colpo per la prossima stagione : ufficiale l’arrivo di Militão dal Porto : Il club madrileno ha ufficializzato l’ingaggio del difensore brasiliano, che ha firmato un contratto fino al 2025 Il Real Madrid non perde tempo e, in vista della prossima stagione, ha ufficializzato l’acquisto di Eder Militao. Il difensore classe ’98 del Porto sarà un nuovo giocatore dei blancos a partire dal prossimo anno, avendo firmato un contratto fino al giugno del 2025. Militao ha giocato 34 partite segnando tre ...

Real Madrid - inizia lo show : ufficializzato il primo acquisto del “Zidane-Bis” : Detto, fatto. Non ha lasciato passare tantissimo tempo Florentino Perez dopo l’ingaggio di Zidane. Al francese ha promesso un mercato importante e un budget da 350 milioni, a partire da… subito. La prima ufficializzazione è di pochi minuti fa, il Real ha acquistato il calciatore del Porto Eder Militao pagando la clausola rescissoria di 50 milioni. Il neo calciatore Madridista diventa così il difensore brasiliano più costoso di ...

Josè Mourinho nega la volontà di tornare al Real Madrid : “non l’ho mai detto - giusto puntare su Zidane” : Josè Mourinho dunque non tornerà al Real Madrid, il club madrileno ha scelto Zidane per sostituire l’esonerato Solari Josè Mourinho è stato ospite della trasmissione “El Chiringuito”, all’interno della quale ha parlato anche del ritorno al Real Madrid di Zinedine Zidane. Lo special One ha negato di essersi proposto ai blancos nelle ultime settimane ed ha augurato buona fortuna a Zidane per il suo ritorno in sella: “Mi sembra ...

Real Madrid - retroscena Mourinho : Benzema e Sergio Ramos... : Secondo quanto riferisce il quotidiano catalano Sport , Benzema e Sergio Ramos avrebbero detto no al ritorno di José Mourinho . Lo Special One è stato in ballottaggio con Zinedine Zidane fino alla fine, con lo spogliatoio che ha scelto il francese.

Real Madrid - primo allenamento con Zidane. Subito un colloquio con Sergio Ramos : primo allenamento a porte chiuse per il Real Madrid dello Zidane-bis. L'allenatore francese, tornato a Valdebebas, ha prima radunato la squadra in mezzo al campo per una chiacchierata , per poi ...