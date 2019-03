Ranieri | contro Spal voglio Roma attenta

Fulham - Ranieri shock contro un proprio giocatore : “lo avrei ucciso in quel momento per la follia commessa” : Il giocatore del Fulham ha fallito un calcio di rigore che non avrebbe dovuto tirare, causando la rabbia dell’ex allenatore del Leicester Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Fulham, che supera l’Huddersfield nello scontro diretto per la salvezza e si porta a meno uno dal Southampton. Lapresse Una giornata perfetta… ma non troppo per Ranieri, furioso con un proprio giocatore per quanto successo in campo. ...