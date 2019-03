Proteggi Italia va nella giusta direzione | ma ha risorse scarse

Legambiente : “Appello a Conte per l’implementazione del progetto ‘Proteggi Italia'” : Legambiente lancia un appello al premier Conte per una rapida approvazione del provvedimento ‘Proteggi Italia’ contro il dissesto idrogeologico. «Lo stanziamento di risorse per la prevenzione del dissesto idrogeologico l’avvio del progetto ‘Proteggi Italia’ da parte del Governo – ha affermato Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente – è sicuramente una buona notizia. Gli 11 miliardi annunciati ...

Frane - terremoti - alluvioni : il governo lancia “Proteggitalia” per mettere l’Italia in sicurezza : un piano così non si era mai visto - ecco quanto percepirà ogni regione per il dissesto idrogeologico : “Due giorni fa a Palazzo Chigi ho presentato il piano nazionale per la sicurezza del territorio, insieme ai ministri dell’Ambiente Costa, per il Sud Lezzi e dell’Agricoltura Centinaio. Si tratta del più grande piano di messa in sicurezza, lotta al dissesto idrogeologico e prevenzione del nostro Paese, che per la prima volta ‘mette a sistema’, riportando a unità, una miriade di norme, interventi e risorse che fino ad ...

Proteggitalia : per il maltempo subito 3.1 miliardi per 16 Regioni e Province autonome : Oggi presso la Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, del Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio e del Ministro per il Sud Barbara Lezzi, è stato presentato il Piano Nazionale per la Sicurezza del Territorio “Proteggitalia”. Il piano “Proteggitalia” prevede uno stanziamento totale di 10,853 miliardi di euro per il triennio ...

Territorio : Fai Cisl - Proteggi Italia va gestito in economia diretta regionale : ... un piano nazionale è ciò che chiediamo da anni, ma è fondamentale che ora la pianificazione e la realizzazione delle spese non avvenga con una rincorsa agli appalti privati, ma piuttosto in economia ...

Cosa è ‘Proteggi Italia’ - il piano del governo contro il dissesto idrogeologico : Oggi è stato presentato il piano 'Proteggi Italia', illustrato dal premier Giuseppe Conte, insieme ai ministri dell'Ambiente, delle Politiche agricole e del Sud. "È il più grande piano contro il dissesto del territorio mai fatto - ha detto Conte - L'Italia è un Paese fragile, serve una terapia del territorio per proteggerlo e metterlo in sicurezza". Stanziati 11 miliardi per il triennio 2019-2021.Continua a leggere

Al via Proteggitalia - al Fvg 277 milioni : Si è svolta a Palazzo Chigi la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , con il Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa , il Ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio , e il ...

Conte lancia il piano «Proteggi Italia». Pronti 3 miliardi per opere cantierabili : googletag.cmd.push, function, , { googletag.display, 'div-gpt-ad-Inread',; },; Palazzo Chigi vuole spingere sull'acceleratore dopo le richieste arrivate ripetutamente dal mondo produttivo in allarme ...