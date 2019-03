Proposte di legge Salario minimo | le opportunità e il vero rischio per i contratti

Salario minimo per legge - due Proposte in Commissione : quali sono le differenze tra Pd e M5S : Dopo il «reddito di cittadinanza», qui le ultime novità sulla disciplina e le regole del Reddito , il Movimento 5 Stelle lancia la campagna sul Salario minimo per legge, nella foto Ansa, un rider a ...

Tav - Monaco - Scelta Civica - deposita due Proposte di legge : 'Nei territori resti 10% di Iva e Irpef' : LaPresse, - Il capogruppo di Scelta Civica Alfredo Monaco ha oggi presentato due proposte di legge sulla Tav. Una diretta al consiglio regionale piemontese mira a far nascere un coordinamento locale ...

Trasparenza - al Senato lobby senza regole In Parlamento ferme sei Proposte per una legge che tutti vogliono (solo a parole) : A parole la chiedono tutti, nei fatti nessuno la vuole. L’Italia continua a non avere una legge nazionale sulle lobby. Perfino in Parlamento, il tempio stesso delle leggi, si fatica a istituire una disciplina seria ed efficace, lasciando ampi margini ai cosiddetti “portatori di interesse”. Alla Camera da due anni c’è il Regolamento con relativo registro che ad ogni occasione di verifica si rivela un flop. In Senato non c’è nulla di nulla e – ...

Smartphone a scuola : Proposte di legge contro e posizioni a favore : Ogni novità comporta cambiamentiI cambiamenti non vanno rifiutati, ma compresi e utilizzati per il raggiungimento dei propri scopiLa scuola promuove le condizioni strutturali per l’uso delle tecnologie digitaliLa scuola accoglie e promuove lo sviluppo del digitale nella didatticaI dispositivi devono essere un mezzo, non un fineL’uso dei dispositivi promuove l’autonomia delle studentesse e degli studentiIl digitale nella didattica è una scelta: ...

Due Proposte di legge da Forza Italia e Lega : fuori i cellulari dalle scuole : Cambio di rotta sull’uso dei cellulari nelle scuole. Solo un anno fa era stata divulgata dal Ministero dell'Istruzione una circolare contenente le istruzioni per disciplinare l’uso degli smartphone nelle aule scolastiche. L’idea, portata avanti dall’allora ministro Valeria Fedeli, voleva regolamentare l’uso dei telefonini e permetterne l’integrazione nelle attività giornaliere della scuola. Ma ora sembrerebbe che il Governo voglia prendere una ...

Legge d'iniziativa popolare - Delrio : "La maggioranza ha accolto molte delle nostre Proposte" : Agenzia Vista, Roma, 17 gennaio 2019 Legge d'iniziativa popolare, Delrio, la maggioranza ha accolto molte delle nostre proposte 'Come cittadini che amano la Costituzione pensiamo che il progetto ...