Proposta di matrimonio al centro commerciale | ma la scena romantica si conclude con

Jennifer Lopez dice 'si' alla Proposta di matrimonio di Alex Rodriguez : Nella giornata del 9 marzo la cantante e attrice Jennifer Lopez, meglio conosciuta dal mondo come JLo, ha deciso di condividere con tutti i suoi follower un momento particolarmente speciale della sua vita. Si tratta della proposta di matrimonio da parte del suo compagno Alex Rodriguez, ex giocatore di baseball e ora cronista sportivo, avvenuta in una suggestiva spiaggia tropicale al tramonto. La foto, che ritrae il momento in cui la donna ...

Matrimonio da due stelle Michelin - la Proposta di chef Mancino : Un Matrimonio stellato! La nuova formula di ricevimento ideata dal Grand Hotel Principe di Piemonte, a Viareggio, e dedicata agli sposi che vogliono condividere con amici e parenti la raffinatezza di un pranzo gourmet porta la firma del due stelle Michelin Giuseppe Mancino. La formula del Wedding by Mancino - spiega il direttore del Principe di Piemonte, Salvatore Longo - propone in un contesto di lusso anni Venti, offerto dagli ambienti del ...

Iran - Proposta di matrimonio in pubblico. E una giovane coppia viene arrestata - Video : Arrestati per una proposta di matrimonio fatta in pubblico. È successo in Iran dove, secondo la Bbc che cita media locali, una coppia di giovani Iraniani è stata arrestata dalla polizia. L'accusa? ...

“Mia moglie mi tradisce” - uccide lei e i figli. Poi si suicida nel luogo della Proposta di matrimonio : Paul Newman ha colpito la moglie con un martello, poi ha accoltellato la figlia di 11 anni e il figlio di 6. Era convinto che la donna lo tradisse. Quindi ha preso il treno per l'isola di Anglesey, in Galles, e si lanciato da una scogliera di oltre 70 metri. La stessa dove 17 anni prima aveva chiesto a Geraldine di sposarlo.Continua a leggere

La Proposta di matrimonio di Orlando Bloom a Katy Perry è stata romantica ma comica (video) : il racconto della popstar : La proposta di matrimonio di Orlando Bloom a Katy Perry, arrivata nel giorno di San Valentino, è stata certamente romantica ma con dei risvolti comici. A raccontarlo è stata la stessa popstar e giudice di American Idol, futura sposa dell'attore de I Pirati dei Caraibi e Il Signore degli Anelli. Ancora stordita dall'after party degli Oscar 2019 organizzato da Beyoncé, di cui si dice sia stata l'anima della festa, l'attrice ha partecipato al ...

Domenica In : Proposta di matrimonio per Serena Rossi – Video : Serena Rossi Una settimana da incorniciare per Serena Rossi. Dopo il successo di pubblico di Io Sono Mia, ieri, durante la puntata di Domenica In, l’interprete di Mia Martini ha vissuto un momento davvero speciale. Al cospetto di Mara Venier, l’attrice napoletana parla del grande amore della sua vita, Davide Devenuto, conosciuto sul set di Un posto sul sole, e dalla cui relazione decennale è nato il piccolo Diego, di circa due anni. La ...

Emma ferma il live : 'Temevo stesse male qualcuno' ma assiste a una Proposta di matrimonio : Da pochi giorni ha preso il via partendo da Bari il tour 2019 di Emma Marrone 'L'essere qui- Exit Edition'. Nella seconda data del concerto tenutosi a Reggio Calabria il 17 febbraio non sono mancati momenti emozionanti ma anche attimi di tensione per l'artista salentina. La cantante a un tratto ha notato tra il suo pubblico una certa confusione e ha temuto che qualcuno si fosse sentito male o addirittura stesse morendo. L'artista, che da sempre ...

