Promuovere Apex Legends al lancio? Se sei Ninja EA potrebbe pagarti 1 milione di dollari

eurogamer

(Di giovedì 14 marzo 2019) "Volevamo davvero creare un giorno in cui non si potesse evitarenel caso in cui si fosse interessati ai videogiochi e volevamo che desse l'impressione di essere un evento che stava accadendo contemporaneamente ovunque, in tutto il mondo, in quel particolare giorno". Drew McCoy, lead producer di Respawn Entertainment ha centrato il punto della strategia di EA e della software house, una strategia che è passata anche attraverso gli streamer, con il coinvolgimento di nomi di primo piano come Shroud e ovviamenteProprio(streamer che ha raggiunto un successo incredibile grazie a Fortnite) è il protagonista di un articolo molto interessante in cui Reuters cita delle proprie fonti che avrebbero rivelato la cifra che EA ha pagato al notissimo streamer peril giorno del. Tyler Brevins si sarebbe portato a casa $1ha iniziato a ...

Eurogamer_it : Se ti chiami #Ninja promuovere #ApexLegends al lancio potrebbe valere davvero tantissimo. - rayale86 : RT @Multiplayerit: Buongiorno -